Между ОПЗЖ и "слугами" разница в статистическую погрешность

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы пять партий, которые преодолели 5-ти процентный барьер.
Лидируют среди них политсилы "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Составители опроса добавляют, что разница в поддержке этих сил в пределах статистической погрешности, поэтому они "делят" с примерно одинаковой поддержкой первое место.
Такие данные опроса украинцев опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС) в среду, 4 августа.
Преодолели барьер в 5% и прошли бы Раду:
- "Слуга народа" - 20,6% (среди тех, кто определился)
- "ОПЗЖ" - 18,3%;
- "Батькивщина" - 16%;
- "Европейская солидарность" - 14,2%;
- "Сила и честь" - 6,3%.
Набрали менее 5% и не прошли бы в Верховную Раду:
- "Украинская стратегия" Гройсмана - 4,7%;
- "Радикальная партия" Ляшко - 4%;
- "Свобода" - 3,6%;
- "УДАР" - 2,8%;
- "Партия Шария" - 2,3%;
- "Голос" - 2,1%.
- "Наши" - 1,8%.