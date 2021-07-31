Между ОПЗЖ и "слугами" разница в статистическую погрешность

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы пять партий, которые преодолели 5-ти процентный барьер.

Лидируют среди них политсилы "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Составители опроса добавляют, что разница в поддержке этих сил в пределах статистической погрешности, поэтому они "делят" с примерно одинаковой поддержкой первое место.

Такие данные опроса украинцев опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС) в среду, 4 августа.

Преодолели барьер в 5% и прошли бы Раду:

"Слуга народа" - 20,6% (среди тех, кто определился)

"ОПЗЖ" - 18,3%;

"Батькивщина" - 16%;

"Европейская солидарность" - 14,2%;

"Сила и честь" - 6,3%.

Набрали менее 5% и не прошли бы в Верховную Раду: