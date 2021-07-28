В среду, 4 августа, Кабмин на очередном заседании назначил новых заместителей министров внутренних дел и обороны.

Замами главы МВД Дениса Монастырского стали Богдан Драпьятый и Мэри Акопян. Заместителем министра обороны Андрея Тарана - Анна Маляр.

Богдану Драпьятому 36 лет. С 2019 года он занимает место главы секретариата Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, председателем которого до назначения министром был Монастырский. В аппарате Верховной Рады он работает с 2009 года, тогда он стал помощником-консультантом нардепа Виктора Шемчука.

Мэри Акопян 37 лет. Она является руководителем Департамента международного сотрудничества Министерства внутренних дел.

Анна Маляр - криминолог и эксперт теле-проектов ("Говорит Украина", "Касается каждого", "Битва экстрасенсов" и т.д.). На местных выборах в Киеве в прошлом году была кандидатом от "Слуги народа".