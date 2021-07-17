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Политика Сегодня, 22:0850
Как Банковая начинает раздел "аваковского наследства" в МВД

Министерство внутренних дел ждет кардинальная перестройка. Из его подчинения выведут Национальную гвардию, пограничную и миграционные службы. Первые шаги в этом направлении уже начались. 

В самом МВД уже начались серьезные отставки - чистят кадры бывшего министра Арсена Авакова.

Что ожидает одно из ключевых министерств в Украине, разбиралась “Страна”.

Монастырский не будет Аваковым

МВД замерло в ожидании серьезных преобразований, обещанных властью. Вскоре после отставки предыдущего главы министерства Арсена Авакова глава президентской фракции “Слуги народа” (СН) Давид Арахамия заявил в эфире телеканала “Украина 24”, что в числе задач, поставленных перед новым министром Денисом Монастырским - выведение из подчинения его ведомства ряда важных структур. 

“У нас как у правящей коалиции есть план институциональный по поводу того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций. Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также”, - сообщил Арахамия, допустив, что министерство также могут лишить контроля над миграционной службой, хотя это вопрос “дискуссионный”.

Глава фракции СН сказал, что идея разделения МВД обсуждается уже давно, однако против был Аваков, с которым два года Офис президента (ОП) вел дискуссию на эту тему. А с его уходом реформе - “зеленый свет”.

Называемая причина, по которой от МВД нужно “отделить” указанные структуры - якобы сложности в руководстве таким “монстроподобным министерством”.

Правда, странно, что жалуется на них Арахамия, который не работал на руководящих постах в МВД, а не тот же Аваков, занимавший министерскую должность почти семь с половиной лет - дольше всех своих предшественников. От второго жалоб на трудности никогда не было. 

Источники "Страны", близкие к Банковой, называют в качестве основного мотива усиления управляемости выделяемых структур со стороны Офиса президента.

"Они должны быть замкнуты непосредственно на Банковую. Прокладка в виде руководства МВД для общения с ними не нужна", - говорит источник.

И более всего в этом плане команду Зеленского беспокоит Нацгвардия. Неудивительно, что реорганизацию МВД начали именно с нее. 

Президентская гвардия

Это будет не первая попытка переподчинения Нацгвардии.

Насколько этот момент важен для ОП, можно судить по такому факту. В первый (!) день работы парламента девятого созыва президентский Офис внес как неотложный законопроект №1007 о фактической передаче силового ведомства в руки президента.

По закону о Нацгвардии 2014 года это военное формирование с численностью не более 60 тысяч человек (но можно и больше в особый период, к которому мы еще вернемся) с правоохранительными функциями, входящее в систему МВД. Основная ее функция - подавление массовых беспорядков, и, более того, она координирует деятельность в таких случаях всех задействованных правоохранительных органов. Министр внутренних дел осуществляет “военное-политическое и административное руководство” Нацгвардией, при том что формальный ее начальник - командующий НГ, который назначается президентом по представлению главы МВД и главой государства же снимается.

Законопроект Зеленского же переводил Нацгвардию в подчинение президенту. В законе о НГ предлагалось написать: “Деятельность Национальной гвардии направляется президентом Украины через командующего Национального гвардией Украины, который осуществляет непосредственное руководство…” Назначать и увольнять его должен сам глава государства.

Лоббировал эту идею тогдашний глава ОП Андрей Богдан. Как он позже признавался, дело дошло даже до конфликта с Аваковым. Тем не менее, тогда министру удалось отстоять НГ в своей структуре обещаниями лояльности. Но идея перевода гвардии под руку президента не затерялась в кабинетах ОП.

На следующий день после отставки Авакова был сделан первый шаг в этом направлении. 16 июля Рада приняла закон об основах национального сопротивления. Перед вторым чтением представитель президента в Конституционном суде, народный депутат Федор Вениславский (СН) внес примечательную поправку относительно НГ. 

Она гласила, что “с наступления особого периода Нацгвардия для выполнения заданий по обороне страны приводится в готовность для выполнения заданий по назначению (а это, как мы помним, прежде всего, разгон массовых беспорядков - Ред.) и подчиняется главнокомандующему Вооруженных сил Украины, кроме военных частей (подразделений), которые осуществляют конвоирование и охрану дипломатических представительств”.

То есть НГ уже выводится из-под управления министра внутренних дел, правда, сам закон вступит в силу только с 1 января.

Как неофициально рассказал “Стране” один из членов “правоохранительного” комитета Рады, из-за поправки Вениславского был “дикий скандал с взаимными проклятиями” в комитетском чате.

“Дело в том, что особый период у нас действует с 17 марта 2014 года, когда был опубликован указ президента о частичной мобилизации. Решения о возвращении к условиям мирного времени не было. Получается, руками Вениславского у МВД тайком увели Нацгвардию. И, значит, с 1 января главком Вооруженных сил должен давать разрешение на охрану Нацгвардией концерта Оли Поляковой на столичном стадионе “Олимпийский”, - негодует нардеп, попросивший об анонимности.

В свою очередь замглавы комитета Григорий Мамка (“Оппозиционная платформа - За жизнь”, ОПЗЖ) допускает, что под формулировку “особый период” подпадает и карантин, который Кабинет Министров ввел с 12 марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Согласно правительственному решению, адаптивный карантин действует до 31 августа, однако может быть продлен еще на некий срок и перейти в следующий год, что значит: подспудное переподчинение НГ вполне вероятно осуществится. 

Впрочем, не исключено, что еще до 1 января через Раду попытаются протянуть специальный закон, который вывод Нацгвардию в подчинение президенту и без всякого "особого периода".

В оппозиции к идее переподчинения Нацгвардии президенту относятся негативно.

“Нацгвардия в отличие от патрульной полиции, которая передвигается на автомобилях, ходит по улицам, охраняя общественный порядок, проводя профилактику правонарушений. Люди, видя нацгвардейцев на улице, понимают, что к ним можно обратиться в случае чего… Если дробление МВД произойдет, Нацгвардия заживет своей жизнью, те же пограничники - своей. А кто будет из координировать их действия? Министру они не подчиняются. Вице-премьера по правоохранительным органам нет. Мне кажется, что власть не понимает, что она делает. А значит, правоохранительная система нормально работать не будет”, - считает нардеп Григорий Мамка из ОПЗЖ.

Источник в силовых структурах пояснил "Стране" почему контроль над Нацгвардиеей важен для президента.

"Во-первых, Зеленский хочет напрямую управлять всеми вооруженными подразделениями в Украине. Нацгвардия - крупнейшее из таковых после ВСУ. Во-вторых, в Нацвардии есть полк "Азов" на который по прежнему имеет очень большое влияние Билецкий. Именно благодаря контролю над "Азовом" Билецкий и его "Нацкорпус" выделяется среди всех остальных националистических организаций. Если он потеряет контроль над "Азовом" или это подразделение вообще расформируют, то и вся сила пропадет", - говорит источник.

Пограничники и миграционка - на выход 

Гораздо проще будет с выделением из МВД Государственной миграционной службой (ГМС), деятельность которой регулируется положением, утвержденным Кабинетом министров. Сейчас в нем говорится, что деятельность ГМС направляется и координируется Кабмином через министра внутренних дел. 

“В случае “миграционки” достаточно будет (для переподчинения - Ред.) постановления правительства, так как она входит в число органов исполнительной власти. Работу пограничной службы регулирует закон - по идее нужно его переписывать”, - полагает бывший замглавы секретариата президента, экс-народный депутат Игорь Попов.

Пограничники действительно относятся к системе МВД. Однако, согласно законодательству, это ведомство, также являясь органом исполнительной власти, управляется Кабмином через некоего министра, который четко не указан. То есть по идее может переподчинить Государственную пограничную службу (ГПС) сам Кабмин. Кстати, руководителя ГПС назначает президент по представлению премьера, и он же снимает. Указом главы государства же назначаются его заместители.

Тем не менее, в том самом интервью Арахамия говорил о новом законе о ГПС. То есть, скорее всего, погранслужбу выделят в отдельную структуру. А место это по всем коррупционным понятиям очень хлебное. Учитывая контроль за границей.

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям также, скорее всего, попытаются вывести из МВД. 

 

Политолог Вадим Карасев же предполагает, что в ОП считают: после разведения силовиков по “своим квартирам”, увеличения их числа, конкуренция между ними усилится. “Из ОП будет легче ими управлять. Поэтому я не исключаю, что МЧС также выведут из МВД. Это ведь тоже люди в погонах и достаточно влиятельное ведомство”, - комментирует эксперт.

Большая чистка от людей Авакова

Знаковые перемены ждут саму Нацполицию.

Как писала “Страна”, в полицейской верхушке говорят о готовящейся отставки глав областных управлений в Киеве, Одесской и Харьковской областях. Источник в МВД говорит, что руководителя столичной полиции, замглавы Нацполиции Андрея Крищенко хотят уволить “за слишком тесные связи с мэром Виталием Кличко”. “Главу харьковского областного управления Андрея Рубеля - за связь с Аваковым. По Одесской области (руководитель полиции Олег Бех - Ред.) есть вопросы профессионального характера”, - утверждает собеседник.

В этом можно увидеть чистку важных кадров Авакова, эдаких "столпов" выстроенной им системы.

К тому же на заседании Кабмина 4 августа сняли замминистра внутренних дел Антона Геращенко, близкого к бывшему главе МВД.

Ранее ходили слухи, что Монастырский хотел оставить Геращенко своим замом, но этому воспротивился президент, который сказал, что министерство должно быть очищено от людей Авакова (это к вопросу о том, что расстались экс-министр и президент все-таки не очень тепло).

Правда, новым замом стала Мэри Акопян, которая при Авакове была руководителем Департамента международного сотрудничества и считается кадром экс-министра. Впрочем, она, скорее всего, займётся евроинтеграционным направлением в работе министерства, которое традиционно считается переферийным.

И еще один новый замминистра - Богдан Драпьятый, с 2019 года возглавлявший секретариат “правоохранительного” комитета Рады. Монастырский просто забрал к себе своего человека.

“Урезая функциональность, министру разрешили завести нескольких своих людей. Равноценный ли это обмен, пусть сам скажет”, - комментирует политолог Карасев.

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Теги: news, новости, Украина, МВД, Монастырский, 7dniv, 7dnivinfo  
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