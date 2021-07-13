 

Зеленский обратился к жителям неподконтрольного Донбасса

Политика Сегодня, 12:56171
Зеленский обратился к жителям неподконтрольного Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жить на неподконтрольной территории Донбасса и не считать их украинской территорией - это ошибка, а те, кто любит Россию, должны уже сейчас готовиться переезжать в РФ. 

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу "Дом".

"Та часть людей, которая живет сегодня на оккупированной части Донбасса и Крыма должны понять (еще раз: это не о том, что кто-то кого-то выгоняет, я хочу быть понят): Родина, или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, мы русские!" - это большая ошибка - оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией", - сказал Зеленский.

По мнению украинского президента, те, кто любит Россию, должны покинуть Донбасс. 

"Неважно, сколько это времени будет оккупировано. Как стена в Германии. В любом случае люди, история, воспользуются моментом и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди... Любишь Россию и считаешь, что всю жизнь чувствовал, что территория Украины - это Россия - нужно во имя своих детей и внуков ехать и искать себе место в России - это правильно", - заявил Владимир Зеленский. 

При этом президент утверждает, что у Донбасса нет будущего без Украины.

"Без Украины цивилизации на этой территории не будет. Украина будет расти вверх. Донбасс в том виде, оккупированном, отрезанном, никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей не будет. Если ты чувствуешь, что ты - украинец, что Донбасс - украинский, если ты уважаешь этот флаг, украинскую мову, будь там, держись, все равно эта земля будет деоккупированна. Это - история. Тут нет "нормально-ненормально". Ты - кто? Сам для себя ответь", - сказал Зеленский

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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