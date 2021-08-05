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Политика Сегодня, 15:42158
Отправят ли премьера Шмыгаля осенью в отставку и кто воюет за его место

Несмотря на политическое межсезонье, обстановка вокруг правительства Дениса Шмыгаля далека от спокойной. Разговоры о возможной замене некоторых министров, а то и самого премьера вместе с Кабмином не затухают.

“Топливом” для них служат внутриправительственные войны, которые ведут то ли сами главы министерств, то ли группы влияния за их спинами.

Что ждет украинское правительство и собираются ли его отправлять в отставку разбиралась "Страна"

На кого у Зеленского зуб

Вопреки некоторым прогнозам, отставка Арсена Авакова с поста министра внутренних дел не спровоцировала большую чистку в Кабмине. Какие бы в прессе не назывались кандидаты на вылет, все они сохранили свои портфели. Правда, возможно, только до осени.

Часто звучали фамилии министров обороны Андрея Тарана, юстиции Дениса Малюськи и культуры Александра Ткаченко, реже - вице-премьера-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, финансов Сергея Марченко. Сейчас к этому списку еще добавилась министр социальной политики Марина Лазебная.

“В частности, к Урускому претензии, что он-де все проваливает и занимается ерундой, а не реальными вещами. Его на самом деле хорошо подвинули конкуренты в “оборонке” и космосе. Набрал ли он полноценное министерство, я так до сих пор не понял”, - говорит собеседник в руководстве в одной из фракций, напоминая, что постановление об отставке Уруского было внесено депутатами разных фракций, в том числе президентской “Слуги народа” (СН), еще в феврале, но тогда вице-премьер удержался.

“Но если по Тарану я слышал подтверждение, то по остальным это на уровне слухов”, - говорит высокопоставленный источник в Раде.

Собеседник, близкий к руководству фракции СН, также называет нынешнего министра обороны “первым кандидатом на вылет” из правительства.

“Что касается Малюськи, на него нет зуба у Первого (то есть президента Владимира Зеленского - Ред.) Но есть у всех остальных. Поэтому Малюська может вылететь в совокупности с другими министрами, впавшими в немилость”, - говорит источник.

К Лазебной также есть вопросы, правда, все больше у ОП.  

“Она подружилась с профсоюзами всех “мастей”, а для этой должности и наших взглядов на эту должность, это не очень хорошо. Недавно были обыски в Федерации профсоюзов Украины и близких структурах. ОП намекнул ей, что надо думать с кем дружить. Плюс, по мнению Офиса, она не так активно помогает Третьяковой (глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеран Галина Третьякова (СН) - Ред.), хотя, на наш взгляд, это не совсем правда, но мнение ОП, понятно, перевешивает”, - говорит источник.

По его словам, на замену Лазебной может быть человек “не из системы социальной защиты”: такому будет проще “подавлять внутреннее сопротивление реформам”.

“Возможно, на марше кто-то добавится к списку на увольнение”, - допускает информированный собеседник во фракции СН.

В час “Ч” якобы будут смотреть на профпригодность всех членов правительства. Конкретно для министра иностранных дел Дмитрия Кулебы важен результаты саммита “Крымской платформы” и визита Зеленского в США в конце августа. 

“Скажем, “Платформу” будут оценивать в комплексе: не только кто приехал, что будут говорить, как об этом напишут СМИ. Наверное, по итогам будут смотреть и на поездку в Вашингтон. Если впечатление у Офиса будет негативное, позиции Кулебы могут ослабеть. Правда, у него хорошее лобби. Если даже будет замена, то кого-то из той же МИДовской команды. Наши западные партнеры хотят преемственности курса”, -  полагает высокопоставленный источник во фракции СН.

Для премьера ситуация, по его словам, ситуация непростая. Но далеко не факт, что его до конца года уберут. 

“Замена всего Кабмина спровоцирует политический кризис, который вдохновит наших оппонентов, а также отельные группы внутри нашей фракции, надавить на Банковую, чего-то потребовать взамен на голоса. С учетом непростой политической ситуации в стране и тяжелой осени на это идти не готовы. Так что, скорее всего, дело ограничится перестановками. Хотя, если у правительства будет какой-то серьезный залет вроде неконтролируемого роста тарифов, то со Шмыгаем, конечно же попрощаются”, - говорит источник.

Другой депутат из фракции СН также уверен, что Шмыгаль останется главой Кабмина. 

“Никто не будет менять правительство полностью в процессе попыток получить новый транш МВФ. К тому же, СНБО переключил на себя ряд функций премьера, начав превращать его в техническую фигуру. Фамилия вообще перестает иметь смысл в таком случае”, - настаивает источник.

“Брыкаться” же Шмыгаль не будет, памятуя, что программа правительства, принятие которой снимает на год угрозу отставки, так и не принята.

В тоже время еще один собеседник "Страны", близкий к Банковой, не исключает, что премьера все-таки осенью заменят.

"Перед правительством стоит немало задач. Например, по тарифам. Чтоб удержать их. Если с этим будут какие-то проблемы, то правительство отправят в отставку очень быстро. Точно также, если будут серьезные проблемы в социальной сфере, с отопительным сезоном или по росту цен", - говорит источник.

О том, что Шмыгаля могут принести в жертву, в случае ухудшения ситуации в стране говорит и нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

“Что отличает “зеленых” (то есть власть - Ред.), так то, что они держат руку на пульсе общественного мнения. Если недовольство начнет расти не только из-за подорожания коммунальных услуг, а вообще ухудшения жизни, они попробуют подсунуть виновного, которым, скорее всего, станет Шмыгаль. Думаю, это будет зима, если ничего не случится ничего серьезного раньше. Та же участь постигла, как мы помним, предыдущего премьера Гончарука”, - считает Гончаренко.

Чернышев и Любченко

В случае отставки Шмыгаля двумя возможными кандидатами на должность премьера называют первого вице-премьера Алексея Любченко и министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Тем более, что в СМИ и телеграмм-каналах замечена идут кампании с заочной пикировкой между ними.

В рамках одной из них разгоняются тезисы, что Чернышев - отличный кандидат на премьера или хотя бы первого вице-премьера с перспективой роста, а вот Любченко потерял фавор ОП. Другая кампания направлена уже против “нечистоплотного министра” Чернышева. 

О планах заменить Шмыгаля на Любченко заговорили как только последний пересел из кресла главного налоговика в кресло первого вице-премьера и министра экономики. Любченко изначально считался человеком, близким к влиятельному таможенному другу президента Илье Павлюку. Но, как говорят, затем, будучи главой налоговой службы, он установил плотный контакт с Андреем Ермаком и в правительство перешел работать уже по его протекции.

Что касается Чернышева, то это в недавнем прошлом предприниматель и топ-менеджер из Харькова, долгое время работал в структурах нынешнего народного депутата от ОПЗЖ и владельца рынка “Барабашово” Александра Фельдмана. Также являлся совладельцем сети супермаркетов "Фуршет".

Когда его в 2019 году назначали председателем Киевской ОГА, то молва связывала его то с Коломойским (его люди активно интриговали против предшественника Чернышева на посту Михаила Бно-Айрияна), то с харьковским бизнесменом Павлом Фуксом. Областью Чернышев руководил только четыре месяца, уйдя в правительство Шмыгаля.

Чернышова также в политических кругах давно сватают на пост премьера, заявляя, что он на хорошем счету у президента.

Впрочем, как говорят в "Слуге народа", нынешние пиар-кампании обоих кандидатов (если они к информвойне вообще имеют отношение, а это не делает некая "третья сила") вряд ли определят выбор Зеленского.

"Это не так работает. Работает по-другому. Личное общение с президентом. Вот добежал Кирилл Тимошенко до главного кабинета - и Криклия поменяли на Кубракова (Владислава Криклия в кресле министра инфраструктуры заменил экс-глава Укравтодора Александр Кубраков, которого лоббировал, помимо прочего замглавы ОП Тимошенко - Ред.). Ермак тоже дошел до кабинета и кого-то своего поставил. А на сливы в СМИ внимание особо не обращают”, - утверждает источник в руководстве фракции.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, 7dniv, 7dnivinfo  
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