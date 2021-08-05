 

Лукашенко прокомментировал силовой сценарий на Донбассе

Политика Сегодня, 13:4373
Лукашенко прокомментировал силовой сценарий на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не поддержит разворачивание "хорватского сценария" на Донбассе (то есть возвращение Киевом неподконтрольных территорий силой - Ред.).

Об этом Лукашенко заявил 9 августа в ходе пресс-конференции.

"Если Украина посмеет это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Это первый вариант. Второй вариант - если вы снова столкнётесь с Россией, то я буду между вами. Как всегда. Но я думаю, что не дойдет ни до первого, ни до второго варианта. Потому что в Украине много разумных людей, которые прекрасно понимает какие будут последствия. Ни в коем случае этого не стоит делать", - сказал Лукашенко.

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Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, 7dniv, 7dnivinfo, Донбасс  
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