 

Лукашенко заявил, что Минск и Москва за сутки могут поставить Киев на колени

Политика Сегодня, 20:070
Лукашенко заявил, что Минск и Москва за сутки могут поставить Киев на колени

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва могли бы перестать поставлять горюче-смазочные материалы в Украину и в течение суток "поставить на колени" Киев. Также он вспомнил, как два года назад глава украинского государства Владимир Зеленский просил у него ГСМ для сбора урожая.

Об этом Лукашенко рассказал на пресс-конференции 9 августа. 

Отвечая на вопрос, какие украинские отрасли могут пострадать, если антибелорусские санкции будут продолжаться, Лукашенко заявил, что никаких ответных мер вводить не собирается.

"Если бы мы хотели поставить вас на колени, мы бы сделали это в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам ГСМ, и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных", - сказал Лукашенко. 

Также он вспомнил, как Владимир Зеленский два года назад обращался к нему за помощью, и Беларусь поставила Украине тысячу тонн ГСМ.

"Вы (Киев - Ред.) так ведете себя, извините, несколько подленько. Мы никогда подло себя не вели. Года два назад Володя Зеленский звонит: "Слушай, нечем урожай убирать, топлива нет". А у нас Мозырский завод, как раз в августе был остановлен на техническое обслуживание. Я запретил останавливать завод, раскрутили и поставили вам 1 000 тонн ГСМ. Это что, не шаг? Все забыто..." - пожаловался Лукашенко.

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