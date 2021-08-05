О назначении советника по Северному потоку-2 объявил Блинкен

Проработавший три года в наблюдательном совете "Нафтогаза" Амос Хохштейн официально назначен старшим советником по энергетической безопасности, как об этом ранее сообщала "Страна". 48-летний Хохштейн будет курировать тему "Северного потока 2".

О новом назначении сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен у себя в Твиттер.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Хохштейн - известный в США лоббист и эксперт по национальной безопасности и энергетике. Он работал в Конгрессе, а также в администрации Барака Обамы при госсекретарях Хиллари Клинтон и Джиме Керри.

С 2014 по 2017 год Хохштейн работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам, он курировал внешнюю политику США в области энергетики, а также консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам. В 2017 году он вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз" и пробыл в нем до октября 2020 года.

В 2017 году он был назначен в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз". Через три года - в 2020 году Хохштейн объявил о своем уходе из совета директоров "Нафтогаза".