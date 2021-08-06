Кулеба заявил что 37 стран подтвердили свое участие в "Крымской платформе" подтвердили

На сегодня в саммите "Крымская платформа", который состоится в Киеве 23 августа, согласились поучаствовать уже тридцать семь стран.

Об этом в Twitter сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, во вторник, 10 августа, свое участие в мероприятии подтвердили три европейские страны, после этого число государств-участников саммита достигло 37. При этом, по словам Кулебы, ожидаются и другие подтверждения.

Отметим, что на сегодня среди стран, которые примут участие в мероприятии, - Австралия, Греция, Великобритания, Канада, Литва, Молдова, Нидерланды, США, Франция, Турция и другие.

Среди стран-участниц саммита - Германия. На мероприятие приедет глава МИД ФРГ Хайко Маас. Сейчас Киев ожидает вердикта канцлера Германии Ангелы Меркель касаемо ее участия в "Крымской платформе", сообщил "Укринформ", ссылаясь на замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.