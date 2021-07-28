Украина больше не будет вывозить на хранение и переработку ядерное топливо в Россию

Кабинет Министров Украины утвердил государственную экономическую программу с отработанным ядерным топливом на четыре года вперед - до 2025-го.

Согласно документу, ядерное топливо не будут вывозить на хранение и переработку в Российскую Федерацию.

Такое решение приняло украинское правительство на заседании в среду, 11 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Цель данной программы заключается в безопасности в сфере атомной энергетики, а также энергонезависимости нашей страны.

Ключевым пунктом программы является строительство и эксплуатация топлива в зону отчуждения Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива из трех АЭС - Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

До 2021 года Украина вывозила отработанное ядерное топливо из вышеупомянутых АЭС в РФ, и это, добавил Шмыгаль, стоило "Энергоатом" около 200 миллионов американских долларов каждый год.

Отказавшись от услуг РФ в данном вопросе, по словам премьер-министра, эти деньги можно будет использовать на развитие украинских атомных станций.