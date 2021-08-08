Своего зама Мамедова с формулировкой о ненадлежащем исполнении обязанностей уволила Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова 5 августа уволила своего заместителя Гюндуза Мамедова. Несмотря на то, что он еще в июле написал заявление об уходе по собственному желанию, в итоге его освободили от должности с формулировкой о том, что он не исполнял свои обязанности надлежащим образом.

Об этом со ссылкой на данные Офиса генпрокурора сообщают "Украинские новости".

Решение о том, что Мамедов должен уйти с административной должности приняла кадровая комиссия, занимающаяся рассмотрением жалоб о совершении прокурорами дисциплинарных проступков. Она посчитала, что основания для увольнения зама Венедиктовой есть.

В итоге генпрокурор 5 августа подписала приказ, в котором указано, что Гюндуз Мамедов не исполняет свои обязанности надлежащим образом.

По закону Мамедову должны были предложить после увольнения другие свободные должности в Офисе генпрокурора. Ему предоставили перечень вакансий, претендент на которые может не обладать доступом к гостайне. Теперь у Мамедова есть месяц, чтобы принять решение.