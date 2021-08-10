Второй раз за неделю депутат Киевского горсовета Ковальчук опубликовал в Фейсбуке цитату из "Майн кампф"

Депутат Киевского горсовета от партии "Батькивщина" Михаил Ковальчук опубликовал в своем Фейсбук-аккаунте отрывок из книги Адольфа Гитлера "Моя борьба".

Это произошло уже второй раз за последние семь дней: ранее депутат цитировал фюрера 5 августа.

Отрывок появился в соцсети Ковальчука днем 12 августа. Правда, в отличие от первого отрывка, собравшего около ста лайков и перепостов, его лайкнули девять человек.

Если в прошлый раз Ковальчук приводил слова из третьей главы автобиографии фашистского диктатора, то на сей раз - из главы IV "Мюнхен".

В этом отрывке Гитлер рассуждает о том, какие народы могут стать хозяевами на планете. По его мнению, это точно не светит нациям, "ослепленным пацифизмом", добровольно отказывающимся от расширения своей территории и ограничивающимся только "внутренней" колонизацией.

По Гитлеру, особенно прискорбно, если от внешней колонизации отказываются более культурные нации, а все "вкусные" территории достаются менее культурным, но более решительным.

"...Благодаря этому в один прекрасный день весь мир может попасть в распоряжение той части человечества, которая стоит ниже по своей культуре, но за то обладает более деятельным инстинктом", - резюмирует свой посыл Гитлер.

Интересно, что предыдущий пост из "Майн кампф" депутат не постеснялся подписать полным названием опуса Гитлера. А в этот раз поставил только буквы "МК". Видимо, чтобы на него не пожаловались в администрацию соцсети за распространение идей фашизма.