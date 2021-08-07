Кто, как и зачем попытается осенью расшатать власть Зеленского

Все громче прогнозы, что осень-зима будет политически горячей. Прогнозируются крупные протесты по причинам не только политическим, но и экономическим - прежде всего из-за роста тарифов, а также продажи земли.

Также не исключают, что от протестов могут перейти и к попытке серьезно ослабить власть президента Владимира Зеленского или же вообще отстранить его от власти.

По крайней мере, сил недовольных им более чем достаточно.

Президент, укрепляя свою власть, ведет фронтальное наступление практически по всем направлениям. И это бьет и по олигархата (его президент хочет поставить в зависимость от власти), и по националистам, и по ОПЗЖ, и по Порошенко, и по Тимошенко, и по Кличко (его хотят отправить в отставку с поста главы КГГА), и по спикеру Разумкову, отставку которого усиленно готовят на Банковой. Плохие отношения у Зеленского с Россией (причем с тенденцией к ухудшению). Все не просто и с США.

То есть желающих изменить ход политических событий в стране с их нынешней траектории более чем достаточно.

Приведет ли это желание к реальным переменам и как намерена реагировать на угрозу власти, разбиралась “Страна”.

Репетиция "Нацкорпуса"

Акции уже намечены на ближайшее время.

Буквально завтра, в субботу 14 августа, под Офис президента выходит ультраправая партия "Национальный корпус".

По официальной их версии протестовать они будут против грядущей "капитуляции".

“Повестка дня нового политического сезона осенью начнется с вопроса Донбасса и Крыма: от Украины требуют имплементации формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крым. Тем временем руководство страны готовит капитуляцию на фронте: военным запрещают отвечать на обстрелы врага, лишают премий и даже штрафуют за несолюдение “режимы тешины”. Зеленский понимает, что мы - патриоты, ветераны, националисты - не дадим ему пойти на предательские условия и сдать государственные интересы Украины. Чтобы развязать руки, власть репрессирует активный слой общества, те, кто первыми становится на бескомпромиссную защиту страны”, - говорится в заявлении НК.

На самом деле, очевидно, что акции вызваны недавними арестами видных членов "Нацкорпуса" в Харьковской области.

Таким, по версии ультраправых, власть начала зачистку “патриотов”, готовясь к “сдаче национальных интересов”.

В тоже время, харьковскую ячейку НК обвиняют в рэкете, угрозах и насилии, а также других преступлениях. После отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Нацкорпус лишился защиты в правоохранительных органах, и им сразу занялась СБУ.

Эксперты полагают, что заявления о противодействии "капитуляции" - это лишь попытка "Нацкорпуса" заручиться поддержкой прочих националистических сил в свой борьбе за самосохранение. А в реальности никаких подвижек по реализации Минских соглашений и "формуле Штайнмайера" у Зеленского не готовят ни осенью, ни зимой, ни вообще в обозримом будущем.

“Эта зачистка отдельных праворадикальных групп отвечает общему тренду закручивания гаек в стране. Власть зачищает эти элементы не потому, что они будут мешать реализовывать Минские соглашения - в ближайшее время та не собирается это делать, а потому, что они конкуренты в борьбе за контроль над “улицей” (то есть уличными протестами - Ред.). Нацкорпус хочет максимально политизировать ситуацию, настаивая, что бьют патриотов, а не криминализиованных радикалов. И не только Нацкорпус. Свой “ультиматум” Зеленскому насчет “Минска” выдвинул лидер “Свободы” Олег Тягнибок, анонсировав свою акцию в Киеве 28 августа. Это попытка сыграть на опережение. Если придут за Тягнибоком и ко, они скажут, что это все из-за их требований к власти не допустить “капитуляции”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Плюс еще ожидается "марш ветеранов" на 24 августа в Киеве.

В свою очередь политолог Вадим Карасев считает, что обвинения в "капитуляции" не очень “подходят” Зеленскому.

“Он же перехватил лозунг “Нет капитуляции!” Сам говорит о “красных линиях”, движении в НАТО и т.д. Непонятно, в какой “зраде” его обвиняют националисты”, - комментирует эксперт “Стране”.

Источник, близкий к Офису президента также говорит, что никаких серьезных шагов по выполнению политической части Минских соглашений с украинской стороны не будет.

"Позиция прежняя - любые действия по выборам и по особому статусу только после передачи контроля над границей и вывода противостоящих украинской армии вооруженных формирований. Россия на это не идет, указывая на противоречие с тем, что в 2015 год подписал Порошенко в Минске. Запад может быть и хотел каких-то подвижек. Германия, например, говорит о необходимости имплементации формулы Штайнмайера. Но нельзя сказать, что с Запада идет сильное давление. Так что ситуация по Донбассу принципиально не поменяется", - говорит источник.

Симптоматично, что в ответ на призывы Германии по внедрению в украинское законодательство формулы Штайнмайера, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Арестович сказал, что такое внедрение действительно готовится, но там будет прописано проведение выборов только после передачи Украине контроля над границей (что в общем-то полностью противоречит формуле Штайнмайера).

То есть, фактор "противостояния капитуляции" вряд ли может сыграть серьезную роль в раскачке ситуации.

Другой вопрос, что ближайшие акции националистов (в том числе и завтрашняя акция "Нацкорпуса") покажут насколько силовые структуры и, в первую очередь, МВД, после отставки Авакова готовы обеспечивать порядок и безопасность самого Офиса президента.

Еще не забылся мартовский митинг на Банковой в поддержку обвиняемого в убийстве Сергея Стерненко, переросший в беспорядки, когда в ОП били стекла и расписывали стены оскорблениями в адрес Зеленского. По одной из версий, к вандалам тогда не применили силу, чтобы не делать из них “жертв режима”.

Но как отработают полиция и Нацгвардия в этот раз? Что они будут делать, если протестующие вновь начнут вести себя агрессивно? И как в реальности поведут себя националисты?

Это будет важным фактором для хода дальнейших событий.

Тарифный вопрос и земля

Куда больше перспектив у социально-экономического протеста. В частности, связанного с возможным увеличение тарифов на коммунальные услуги.

Власти такую угрозу, суд по всему, осознают, а потому и предпринимают меры.

Так, людям обещают снизить цены на электричество - правда, только экономным потребителям. А остальным, по крайней мере не повышать.

“Скидка” важна по политтехнологическим причинам, считает экономист Алексей Кущ.

“Для власти это будет аргументом в спорах с теми, кто обвиняет ее в “тарифном геноциде. И это пиар самого президента: не зря премьер Шмыгаль заявил во всеуслышание, что уменьшение цены на электроэнергию для отдельных потребителей - это инициатива Зеленского”, - комментирует “Стране” эксперт.

При этом пока нет никакого понимания, что власти будут делать с тарифами на отопление из-за подорожания газа. Именно они, по прогнозам, могут нанести главный удар по платежам украинцев.

Не исключено, что над этим власти также будут работать, хотя тут проконтролировать ситуацию будет сложнее, чем с электричеством - слишком много отдельных предприятий теплокоммнуэнерго. Да и контроль над ситуацией в НАК "Нафтогаз" ставленник Банковой Юрий Витренко так до конца и не взял (на ключевых постах там сохраняется еще старая команда).

Хотя некоторое время у правительства еще есть - первые полноценные платежки с новыми ценами на отопление должны прийти лишь в декабре.

Еще один вопрос - земля.

Источник "Страны" в кругах аграрного бизнеса прогнозирует на осень целую череду скандалов, связанных с рейдерскими захватами земли. "Сразу после окончания сбора урожая начнется передел", - прогнозирует он.

Это также может стать дополнительным фактором для поднятия недовольства.

Олигархи и Байден

Впрочем, повод для протестов всегда можно найти. Это может быть, например, какой-то очередной "залет" кого-то из власти, крупный коррупционный скандал или еще что-то, что вызовет массовое возмущение.

Вопрос в том, кто этот процесс подхватит, разогреет и возглавит.

С одной стороны, пока какие-то яркие мощные лидеры у процесса не просматриваются. Также как и перспективы объединения разнородных противников Зеленского в единый фронт.

“Зеленский ведет войну против всех. Все в обороне, но каждый защищается в одиночку - Кличко, Разумков, Медведчук, Порошенко. Общий фронт сопротивления оппозиции может возникнуть ради какой-то цели, и тогда вероятны многочисленные акции. Но ее не видно", - полагает политолог Вадим Карасев.

С другой стороны, тревожным фактором для Зеленского является рост недовольства им в олигархической среде. Попытки принять закон об олигархах, а также повысить налоги для их экспортных производств (в частности, на руду) были восприняты очень болезненно.

"А еще больше беспокоит то, что президент вошел во вкус введения санкций через СНБО - когда без суда и следствия можно уничтожить любую ФПГ со всеми предприятиями и телеканалами. Поэтому, многие хотели бы, чтоб Зеленский не чувствовал себя настолько всесильным. Настроения чем-то напоминают 2013 год, когда все боялись тотального доминирования Семьи Януковича", - говорит источник в кругах крупного бизнеса.

Эти настроения могут иметь вполне конкретные последствия для Зеленского с учетом того, что олигархат владеет крупнейшими телеканалами, которые могут круто развернуть информационную повестку против президента. Что, естественно, разогреет протестную активность.

По словам источника в политических кругах в идеальном варианте большая часть украинской элиты хотела бы видеть переход к парламентской республике.

"Это действительно бы всех устроило. Чтоб больше не было никаких януковичей, порошенок и зеленских. А все решения принимались широким консенсусом между разными группами. И это действительно может быть как цель для всего политического процесса. В том числе и через акции протеста, которые будут идти под другими лозунгам, но, в конечном счете, поставят власть перед необходимостью провести конституционную реформу. Другой вопрос, что олигархат, да и просто влиятельные люди, как правило, с трудом решаются на какие-то резкие шаги. Да, есть желание "попустить" Зеленского, с другой стороны, но билет в один конец. В случае поражения можно быстро пасть жертвой "деолигархизации". Поэтому как обычно все будут колебаться и смотреть друг на друга, а также на улицу и на сигналы внешних игроков. В первую очередь США. Пока сигналы оттуда идут неоднозначные. С одной стороны, крайне скептическое отношение к Зеленскому. С другой стороны, у американцев есть опасения что-либо менять из-за угрозы дестабилизации и потери управляемости страной", - говорит источник.

В этом плане определенную роль сыграет исход переговоров Зеленского с Байденом.

“Какое-то время все будут ждать известий о договоренностях, выяснять для себя итоги их встречи”, - полагает политолог Руслан Бортник.

Если сигналы с переговоров станут плохими для Зеленского, это, естественно, ослабит его позиции.

Поэтому, не исключено, что власти попытаются, по крайней мере, в пиаровском плане максимально отработать его визит в США. Плюс к этому всеми силами сдержать рост тарифов, а также установить управляемость над силовой вертикалью и процессами на улице. Собственно, от того как с этой задачей справится власть и что смогут ей противопоставить противники Зеленского и зависит исход грядущего политического сезона.