Почему задержали главу госзерновой корпорации, близкого к Тимошенко

Пятница 13 августа стала черной для руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Андрея Власенко. Его, как заявила пресс-служба МВД, задержали в аэропорту "Жуляны" при попытке бегства из Украины.

Власенко фигурирует в деле о растрате имущества ГПЗКУ, сумма нанесенного ущерба предприятию - 57 млн долларов, ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Санкции по этой статье весьма грозные: лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Возглавляет корпорацию Власенко с ноября 2020 года, получив эту должность по протекции главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Сам Власенко в прошлом был депутатом Николаевского облсовета от БЮТ. И эта связка легла в основу главной версии произошедшего - его убрали как инородное тело во власти, так как последняя уже не нуждается в услугах Тимошенко по голосованиям в Раде.

В развитие этой версии выдвигается также предположение, что задержание чиновника служит сигналом для самой Тимошенко. И что и ее лично, и политсилу, которая она возглавляет, ждут не легкие времена.

Ситуацию анализирует "Страна".

Сделка по бюджету

Осенью 2019 года, когда монобольшинство "Слуг народа" только обживалось в Раде после внеочередных парламентских выборов, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пыталась лоббировать своих людей на должности в новом правительстве и госкомпаниях. Среди лакомых кусочков, которые интересовали Леди Ю., была Государственная продзерновая корпорация.

Компания, которая даже не имеет своего сайта, является национальным оператором зернового рынка Украины и распоряжается остатками миллиардного кредита Китая. Но тогда договориться о своих людях в ГПЗКУ Тимошенко не удалось и она громко объявила, что "Батькивщина" уходит в оппозицию к власти.

Спустя год торги за руководство зерновой корпорацией возобновились. Тимошенко лоббировала на эту должность бывшего депутата Николаевского облсовета от БЮТ Андрея Власенко. К тому времени его уже уволили с Государственного предприятия "Укрликтравы", по обвинению в финансовых махинациях "на основании служебного расследования и информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном положении предприятия и в связи з невыполнением своих служебных обязанностей".

Но правительству не хватало голосов за бюджет на 2021 год. И поддержку премьер-министр нашел во фракции "Батькивщины". Соратники Тимошенко дали 19 голосов за бюджет, а Кабмин назначил Андрея Власенко врио главы зерновой корпорации.

"Вроде бы, что общего между голосованием за Бюджет в первом чтении и назначением менеджмента зерновой госкомпании.... Естественно, большое доброе сердце ❤️. Love is... когда 19 сердец бьются в унисон )))" - иронизировал в своем телеграм-канале депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

При этом скандал с хищениями в "Лектравах" быстро замялся, а сообщение о неудовлетворительной работе Власенко исчезло с сайта Минэкономики (но осталось доступным в кеше гугла).

И вот, не прошло и года после назначения Власенко главой зерновой корпорации, как оперативники Департамента стратегических расследований задержали его вместе с сообщником в аэропорту "Жуляны", "во время попытки бегства из Украины".

"Таким образом он пытался избежать ответственности", - говорится в сообщении МВД.

В чем винят главу зерновой корпорации

Национальная полиция отчиталась, что досудебным расследованием установлено несколько случаев в работе руководства ГПЗКУ, которые свидетельствуют о совершении уголовного правонарушения. Глава корпорации подозревается в том, что за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, закупались зерновые через фиктивные предприятия, а экспорт товаров осуществлялся по цене, значительно ниже рыночной.

В полиции отметили, что по имеющимся у них данным только в течение января-мая этого года было заключено около 10 убыточных внешнеэкономических контрактов на экспорт зерна.

На основании указанных фактов Печерский суд позволил провести обыски в ГПЗКУ в центральном офисе и филиалах в ряде регионов. Во время обысков были найдены основания, позволяющие задержать главу корпорации, отметили в полиции. Также при обысках было изъято 200 тысяч долларов налички.

Примечательно, что буквально недавно корпорация отчиталась о том, что за 1 квартал нынешнего года получила 148 млн гривен убытка. При этом оклад главы корпорации составлял почти 230 тысяч гривен в месяц.

По большому счету вся эта история могла бы остаться незамеченной, как и многие другие "громкие разоблачения" прошлых лет, вроде миллионных "скруток" на таможне.

Но тот факт, что назначение Андрея Власенко лоббировала Юлия Тимошенко (что она сама подтверждала на телеэфирах), придало всему этому делу яркий политический подтекст.

Передел потоков и перекрытие кислорода

Собеседники "Страны" говорят о трех версиях, почему это задержание случилось сейчас. И эти версии в принципе не противоречат друг другу.

По первой версии, госпродзерновая корпорация была одним из доходов "Батькивщины", а задержание ее руководителя лишает Тимошенко денежных потоков.

По второй версии, это еще и намек на то, чтобы Тимошенко не вздумала устраивать осенние "шатуны" для Офиса президента на земельной или тарифной теме.

По третьей версии, Банковая разрывает все предыдущие договоренности и хочет максимально поставить на все должности и все потоки своих людей.

Тем более, что сейчас в Раде ситуация изменилась. После стратегического замирения Коломойского с Зеленским у последнего нет проблем со сбором голосов в Раде, а "слуги народа" теперь голосуют более дисциплинировано (в том числе и за счет увеличения зарплат в конвертах).

"По сути Тимошенко - последняя из политических лидеров, у которых не было серьезных проблем с властью. Это дело может быть использовано для ее дискредитации, подвешивания на крючок. Вообще Тимошенко с полгода назад начала резко критиковать власть по земельному вопросу, по тарифам. Вероятно, все идет к тому, что либо будут новые закулисные договоренности на худших для Юли условиях. Либо ее просто будут минусовать. Так как в целом, я бы сказал, что сейчас у власти курс на концентрацию финансовых потоков в своих руках. А зерновая корпорация - это многомиллиардные возможности. Власть поджимает под себя всё и всех", - считает политолог Руслан Бортник.

По словам политолога Вадима Карасева, за счет задержания Андрея Власенко власть пытается решить проблему потенциальных "осенних бунтов", в раскачке которых могла принимать участие Тимошенко. Этим же делом ее подвешивают "на крючок".

"Прежде всего, это удар по ней. А концентрация денежных потоков в руках окружения президента - это вторично. Власти важно не допустить осенний кризис. Поэтому перекрывается кислород по всем направлениям, которые могли бы его спровоцировать", - отмечает Карасев.

Отметим, что, по информации СМИ, в фирмах, которые связывают с Тимошенко и ее семьей уже идут обыски (заместитель Власенко Елена Волкова, по данным источников в полиции, имела отношение к финансовым операциям, связанным с семьей лидера "Батькивщина").

Близкий соратник Юлии Тимошенко, член политсовета "Батькивщины" Андрей Павловский в разговоре со "Страной" говорит, что позиция "Батькивщины" заключается в том, что если вину Андрея Власенко подтвердит суд, он должен понести наказание.

"Наша позиция такая: если человек подозревается в нарушении закона, пусть проводят прозрачное следствие, полноценный судебный процесс и суд решает, виновен он или нет", - говорит "Стране" Павловский.

По его словам, то, что ряд политиков пытается связать это задержание с Тимошенко и "Батькивщиной", является умышленной дискредитацией "Батькивщины".

"Когда-то он был депутатом от Блока Юлии Тимошенко. Потом возглавлял разные компании. Какое отношение он сегодня имеет к "Батькивщине"? Идет дискредитация "Батькивщины" по заданию Офиса президента. Но это же не первый раз. Мы видим, что власть пытается давить на "Батькивщину" любыми способами. По надуманным причинам нам отказали в назначении референдума о продаже земли. Когда власть узнала о наших инициативных группах, начали быстро регистрировать свои, чтобы не дать нам провести референдум. То есть идет нечестная политическая борьба. В Раде не принимаются наши законопроекты. И так как всем очевидно, что будет повышение тарифов, в частности, на отопление, а это поднимет людей, будут социальные протесты, и власть этому будет противостоять. Готовятся к горячей осени. А так как они боятся улицы, то потихоньку зачищают всех, кто может иметь влияние на людей", - считает Павловский.