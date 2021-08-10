Жизнь и смерть Константина Павлова. Как жил и умер мэр Кривого Рога

В селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Его обнаружили на веранде дома с огнестрельным ранением в грудь. Источник "Страны" в МВД сообщает, что с момента выстрела погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов успел пройти 10 метров.

Пока нет официального заключения от правоохранителей, была ли смерть Павлова насильственной или это самоубийство - рассматриваются обе версии (около Павлова нашли оружие). На месте уже работает полиция.

Факт смерти мэра подтвердил "Стране" губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко: "Да, это правда", - сообщил "Стране" Резниченко.

Также на гибель Павлова уже отреагировал нардеп от ОПЗЖ и его однопартиец, Вадим Рабинович. Он однозначно заявил, что не верит в самоубийство мэра Кривого Рога.





После смерти Константина Павлова, исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет секретарь горсовета Александр Котляр ("Слуга Народа").

"Страна" собрала все, что известно о жизни и смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Как Павлов стал мэром родины Зеленского

Константин Павлов возглавил родной город президента Украины Владимира Зеленского не так давно – в декабре 2020-го года. То есть, на должности городского главы Кривого Рога Павлов пробыл всего 9 месяцев.

На выборы мэра Константин Павлов шел от партии ОПЗЖ – он набрал 56,97% голосов. Его ближайший конкурент – "слуга народа" и топ-менеджер одного из предприятий Ахметова Дмитрий Шевчик, – проиграл ему более 15% голосов.

Впрочем, фаворитом на выборах считался тогда еще действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул (Блок Вилкула "Украинская перспектива"). Вилкул руководил Кривым Рогом с 2010 года - то есть был мэром десять лет. В первом туре он набрал более 46% голосов.

Однако накануне второго тура выборов он снял свою кандидатуру, объяснив это проблемами со здоровьем, а своих избирателей призвал голосовать за Константина Павлова. Чем и обеспечил ему победу.

Из собственных источников "Стране" тогда стало известно о самочувствии Юрия Вилкула. Мы сообщали, что он отказался вновь баллотироваться в мэры по состоянию здоровья.

"Самочувствие Юрия Вилкула - не очень хорошее. За последний месяц он похудел килограмм на 10. Все это время он был в больнице, последние три дня уже лечится амбулаторно. С утра - в больницу, потом домой", - говорят наши источники.

Ко второму туру Вилкул начал активно помогать Павлову, заявляя, что их партии в горсовете сформируют большинство. По городу были развешены плакаты со слоганом "Вилкул за Павлова".

Такое объединение помешало Владимиру Зеленскому поставить во главе родного города своего человека – Дмитрия Шевчика, кандидата от президентской партии.

Таким образом, на местных выборах столица Кривбасса стала единственным крупным городом, где победил кандидат от ОПЗЖ. И этот единственный город – родина президента. Что во всех смыслах символично.

Из-за того, что Юрий Вилкул снялся с гонки, выборы прошли не по типичному для Украины сценарию, когда действующий мэр побеждал конкурента от любой партии. А как борьба "с чистого листа" кандидатов двух партий.

Причем оба имели фору: Павлов в виде публичной поддержки от мэра, а Шевчик – от Зеленского и империи Ахметова. И в этой битве победил Павлов. Бренд ОПЗЖ в Кривом Роге оказался сильнее, чем "Слуги народа", а поддержка мэра перевесила поддержку президента.

К тому же, Павлов - давний член команды Вилкула, входит в его официальные советники. Детальнее о нем и его конкуренте Шевчике "Страна" рассказывала в материале Финальная битва за город президента. Кто идет на выборы мэра Кривого Рога.

Что известно о Павлове

Константин Павлов – уроженец Кривого Рога. Работал на промышленных предприятиях города.

Он трудился электрослесарем на Южном ГОКе, одновременно получал высшее образование. Затем поднялся до начальника отдела сбыта ГОКа в конце 90-х, позже возглавил Криворожский суриковый завод (лакокрасочная продукция).

Павлов закончил Межрегиональную академию управления персоналом, где получил специальность экономиста, а затем — международный институт менеджмента, который действует в России.

Павлов был членом "Партии регионов" (возглавлял городскую организацию политсилы) с 2005 года. Чрез год стал заместителем городского главы. С 2012 года - депутат двух подряд созывов Верховной Рады. Первый - от Партии Регионов, второй - от "Оппоблока" (прошел по мажоритарке).

После переизбрания парламента летом 2019 года бывший депутат стал штатным советником Юрия Вилкула - мэра Кривого Рога. А Вилкул, в свою очередь, через год поддержал его на выборах.

На должности мэра Кривого Рога, хоть он занимал ее и недолго (всего 9 месяцев), Константин Павлов успел отметиться важными инициативами.

Например, с 1 мая в Кривом Роге проезд в общественном транспорте стал бесплатным. Так на родине президента Украины Владимира Зеленского горожане с криворожской пропиской теперь могут ездить в автобусах, троллейбусах и трамваях, не рассчитываясь за поездки.

Сам Константин Павлов тогда подробно объяснял "Стране", почему решил сделать проезд в общественном транспорте бесплатным.

"Практически во всех странах мира коммунальный транспорт – дотационный. Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране, мы просто решили помочь криворожанам и сделали коммунальный транспорт абсолютно бесплатным", – говорил Павлов.

Он объяснял это попыткой помочь горожанам в экономически непростые времена.

"Люди все чаще оказываются за чертой бедности. Много денег они тратят на медикаменты, лечение, питание. Поэтому мы решили хотя бы проезд в общественном транспорте сделать бесплатным, чтобы хоть немного облегчить жизнь криворожанам", – отмечает мэр.

Отметим, что даже до этого решения цены на проезд в Кривом Роге и так были чуть ли не самыми низкими по стране – 2,5 грн за один проезд. Такой тариф действовал для поездок на трамвае, троллейбусе и скоростном трамвае. А 4 грн стоил проезд в большегрузных автобусах, которые ходят по достаточно протяженным маршрутам – до 40 километров. При этом частные перевозчики (маршрутки) продолжат возить людей платно – в среднем по 7 грн.