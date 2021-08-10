Юрий Вилкул не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Павлова

К дому погибшего Константина Павлова вчера вечером, 15 августа, приехал экс-мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

Он поддерживал кандидатуру Павлова на выборах городского главы в декабре 2020 года. Они с Павловым были давними соратниками.

Юрий Вилкул рассказал "Стране", что узнал о смерти друга от заместителя мэра Кривого Рога Андрея Гальченко. С его слов, Константин Павлов находился на отдыхе с женой, приехал в Кривой Рог в субботу на установление флагштока ко Дню Независимости. В доме в день трагедии Павлов находился один.

В то, что это могло быть самоубийство, Юрий Вилкул не верит.

"Он был моим близким другом. Зная, какие у него были отношения с женой, с сыном - он не мог этого сделать. Я в это не верю", - сообщил Юрий Вилкул в комментарии "Стране".

Он также рассказал, как воспринял новость о смерти Константина Павлова. "У меня был шок. Это ужасно. Он не мог бы решиться на то, чтобы бросить их. Я не знаю, что могло случиться, чтобы такое произошло. Никаких конфликтов у него накануне ни с кем не было. По крайней мере, я об этом не знаю. В самоубийство я не верил, не верю и не хочу верить", - добавил Юрий Вилкул.

На вопрос о том, кому могла быть выгодна смерть Константина Павлова, если это было не самоубийство, Юрий Вилкул ответил: "Я не могу комментировать такие вещи. У вас миллион версий, а у меня два миллиона".