 

Никита Роженко: "В Партии Шария хотели, чтоб я продал своего друга"

Политика Вчера, 21:39112
Никита Роженко: "В Партии Шария хотели, чтоб я продал своего друга"

Прошлым летом в Харькове был жестоко избит активист Партии Шария Никита Роженко. 

Об этом случае говорила вся страна, он очень многих возмутил. Анатолий Шарий тогда завил, что Роженко избили националисты из Нацкорпуса по заказу властей.

А Никита Роженко пошел первым номером в списке Партии Шария на выборы в Харьковский горсовет, став одним из ее символом на прошлогодних местных выборах и в общенациональном масштабе.  

А вчера Роженко неожиданно заявил о несогласии с линией руководства партии. А если точнее - то с давлением на своего друга и главу фракции Партии Шария в Харьковском горсовете Сергея Сироту, от которого потребовали сдать мандат после того, как он опубликовал фото с Алексеем Нагаткиным - бывшим руководителем Одесской организации Партии Шария, с которым у Шария конфликт с прошлого года.

"История началась после фотографии Сергея Сироты с Алексеем Нагаткиным, которую Нагаткин выложил на своей странице. После этого со мной связались из ЦШ и лидер партии. В 1:30 ночи всего лишь с одним вопросом: ты с Серёжей или ты с Партией? Я отказался отвечать на вопрос в таком формате. Мне дали «время до утра определиться». То есть, параллельно с обсмеиванием травли спортсменки за фотографию с россиянкой, в эту же ночь, за фотографию с Нагаткиным принимается эмоциональное решение об снятие его с поста глава фракции и ему предложено сдать мандат добровольно. Я даже повторю это ещё раз: выгнать из партии, убрать главу фракции за фото. Фотография - не преступление! Не нарушений никакого из правил, кроме правила "я начальник, ты - дурак", - написал Никита Роженко на своей странице в ФБ.

"Страна" связалась с Никитой Роженко, чтобы узнать подробности всей этой истории, а также о ситуации внутри партии и о том, как идет расследование его избиения.

— У себя на странице в ФБ вы написали пост, в котором сказали о расколе Харьковской ячейки партии Шария. Вы сообщили о конфликте внутри партии из-за фото главы фракции в горсовете Сергея Сироты и экс-лидера Одесской ячейки партии Алексея Нагаткина. Что стало реальной причиной вашего конфликта? 

— На одного из моих самых лучших друзей Сергея Сироту началось психологическое давление из-за его фотографии с Алексеем Нагаткиным. После того, как он ее опубликовал, на него началось давление – мол, сдай мандат, "лидер не хочет больше тебя видеть депутатом фракции "партии Шария". Если это все за фотографию — то это нонсенс. Если у них есть что-то другое, то могли бы показать нам все это. Но я знаю, что ничего другого нет. 

— То есть, все началось из-за фото?

— История фото Сергея Сироты и Алексея Нагаткина началась не вчера. А день в день, после того, как Толик осуждал то, как травят нашу украинскую спортсменку за фото с российской спортсменкой. И в эту же ночь они делают тоже самое. 

— Общались ли вы с Анатолием или Ольгой по поводу этой ситуации?

— С Ольгой общался в первую ночь, когда появилась фотография Сергея и Алексея. Она мне сказала: "Все, Сергея мы точно исключаем из фракции. Я его точно видеть не хочу. Определись, ты с Серёжей ли ты с партией". Я сказал, что в формате ультиматумов общаться не намерен. Она мне дала время подумать до утра. А утром меня уже начали "обрабатывать" из центрального штаба ее работники. После этого мы не общались. Когда я понял, что жжем мосты, решил не идти на контакт сам, даже если они захотят.

— Почему?

— Что они мне могут предложить? Поугрожать могут или предложить замолчать за какие-то бонусы. Мне это неинтересно. 

— А кто вообще управляет партией?

— Анатолий ничем не управляет, Ольга — является лидером партии и по документам партия на нее записана. А коммуникация осуществляется кураторами из центрального штаба. 

— Как зовут этих кураторов?

— Вадим Бартко, Андриан Ревьюк и Михаил Железняк.  

— Они заставляют вас сдать мандат?

— Нет, они ничего не заставляют. Еще вчера просили не выносить в публичную плоскость: "Может ты что-то хочешь? Прими решение. Ты же понимаешь, как это важно, но прими решение. Решение очень важное, друг или карьера, я тебе не завидую, но подумай о себе". То есть, грубо говоря, они захотели, чтобы я продал своего друга. Они понимают, что нет смысла мне угрожать, потому что я прошел такой "Крым и Рим", что угрозы только меня раззадорят.

— Подобное отношение к людям в партии, как вы описали в своем посте, в порядке вещей?

— Любой кто сталкивался с партией, знает, что там работает принцип "сиди, встань, иди сюда, пошел отсюда, под козырек взял". В последние недели все так накалялось, что я получал указания, как мне одеваться, как мне фотографироваться, как мне подстричься. С кем общаться, с кем не общаться. Мы с Серегой сказали, что мы взрослые люди, почему, мол, вы решили указывать, с кем общаться, а с кем не общаться: "Следите, пожалуйста, по нашим действиям, а с кем мы будем общаться — это наше дело".

— А, может быть, подоплека этого конфликта как-то связана с предстоящими выборами в Харькове?

— Да, может быть. Двигали Плетнёва, экс-судью-коррупционера, в качестве кандидата в мэры Харькова от партии Шария. Все шестеро депутатов были против, но потом под давлением своё решение изменили четверо, и только мы с Сергеем вдвоём так и остались категорически против. Плетнев 100% человек Михаила Добкина. И он, вероятно, потом откажется от выборов в его пользу. 

— Вы сказали, что Анатолий никак не управляет партией. А чем он занимается в партийной истории?

— Я без понятия, чем он занимается. Я в жизни с ним общался может два или три раза. То он говорит, что он лидер на видео, то он говорит, что не лидер. Позиции как таковой нет. Когда удобно и нужно кого-то наказать — он лидер партии, а когда нет — не лидер.

— Много ли было конфликтов в партии?

— В принципе в партии, думаю, нет людей, которые довольны тем, как строится работа. Конфликт есть в Мариуполе, в Херсоне, в Днепре. Конфликты, которые не вышли в острую стадию. Не буду говорить, так как это их секреты. Изначально у нас Сергеем было просто желание отстоять свое право на принятие решений в Харькове, на то, чтобы наше мнение тоже учитывалось при принятии решений. А не так, чтобы просто через колено нас ломали.

— Что происходит во фракции сейчас?

— Перед тем, как мы пошли с Сергеем в драку, мы пообщались с нашими депутатами в Харькове, они сказали, что мы отстоим Сергея, и они против того, чтобы его сняли с главы фракции. А когда запахло жареным, то сейчас они перестали с нами общаться. Как видите, ни одного комментария от центра не пришло. Думаю, они сейчас разрабатывают позицию и думают, с какой стороны по нам больнее ударить. 

— Какие ваши дальнейшие действия?

— Если будут и дальше нагнетать, будем отвечать асимметрично. Не мы это начали. Каких-то далеко идущих планов, что мы будем сотрудничать с другими политическими силами — мы не строили. Понятное дело, что депутаты из разных фракций друг с другом общаются, они выразили свою поддержку. Многие предлагают варианты сотрудничества, но мы никому ничего не обещали и денег ни от кого не брали. Мы должны разобраться со своей ситуацией.

— Как идет расследование дела о нападении на вас в прошлом году?

— Подвижек никаких нет. Все остановилось год назад на том этапе, на котором остановилось. У меня вопрос к лидерам партии оставался и остаётся. Они говорят: "Мы все делали и делаем, чтобы наказать виновных". Я говорю: "А где мои адвокаты?".

— У вас нет адвоката?

— Уже почти год прошел, как со мной связались адвокаты, которые работали по моему делу и сказали: "Партия прекратила с нами сотрудничество". То есть, старых адвокатов забрали, а новых мне не дали. Если руководство партии так заинтересовано, то вопрос очень простой: "Где мои адвокаты?".

— Насколько может быть верна версия, что заказчиком нападения на вас является сам Шарий?

— Мотив у стороны, которую вы назвали (у Шария - Ред.), и которая получила наибольшее количество дивидендов от этого нападения — любой здравомыслящий человек понимает. С другой стороны — прямых доказательств у меня пока нет, поэтому не хотел бы уподобляться тем личностям, которые огульно обвиняют. Это очень серьезное обвинение. Если будут доказательства — я их обнародую, неважно, кто это будет — важно, чтобы была правда.

— Какую версию о заказчиках нападения на вас вы считаете наболее близкой к реальности?

— У меня есть план, с кем пообщаться и как действовать, как получить новую информацию по этому вопросу. Но пока никаких версий выдвигать не готов, так как это будет просто слова. Олег, привет;)

— Когда вы были в больнице, с вами общались Ольга и Анатолий Шарий?

— Один раз общался с Анатолием и с Ольгой раза три, может, общался.

— То есть, вы не созванивались постоянно?
 
— Нет.

— Как осуществляется сейчас финансирование партии? Объясняют ли вам откуда берутся деньги на партийную деятельность? После выборов финансирование не свернули?

— Свернули финансирование после выборов. Уволили людей, которые работали в штабах: секретари, сммщики. Сказали: "Всем спасибо, все свободны". Их никто даже не предупреждал, что их уволят, все резко произошло: "Завтра на работу не выходите". Мы с Сергеем Сиротой на протяжении полугода финансируем работу наших офисных сотрудников. Люди — не товар, нельзя их просто выбросить. По поводу источника финансирования — не готов ответить.

— Почему?

— Потому что у меня есть сомнения на этот счёт. Я не говорю то, в чем я сомневаюсь. Потому что, если меня прихватят за язык, я должен аргументировано доказать, почему я это сказал. 

— Одна из частых претензий к Шарию, что его людей здесь в Украине бьют, а он сам живет в особняке в Испании в безопасности. Типа "лидер на удаленке". А как к этой теме относятся сами члены партии?

— Пусть живет, где хочет. Лишь бы человек был нормальный. Естественно с точки зрения политики, если бы он набрался смелости и приехал бы в Украину, то для партии это был бы огромнейший плюс. Но, возможно, ему это не нужно. 

— Ранее харьковскую организацию партии Шария возглавляла мама Александра Кацубы, но накануне местных выборов она ушла и в списке не оказалось никого из представителей Кацуб. В чем причина их конфликта?

— Думаю, конфликт замешан на финансовых интересах, которые между собой не смогли поделить Кацубы и Шарии. Каждый хотел иметь полный контроль над фракцией в горсовете, чтобы потом продавать необходимые решения. Потом это перешло в личный конфликт, хотя ранее Шарии позиционировали его как близкого друга семьи, судя по совместным фото в социальных сетях. 

— В прошлом году мы хотели взять у вас интервью, когда вы выписались из больницы, но нам сказали, что Шарии запретили вам с нами общаться. Это правда? 

— Да, это правда.

— И чем это мотивировали у Шария?

— У нас не поясняют мотивацию. Просто говорят, что это издание в стоп-листе. Хотя тут очень много вопросов. Почему те люди, которые близки нам идеологически в публичной плоскости, потом попадают в стоп-листы? Почему мы от всех отделяемся, чуть ли не маргинализируемся?

— Ваши прогнозы, как долго просуществует Партия Шария, учитывая постоянные бунты?

— Мы можем посмотреть на Одессу, Мариуполь, Херсон, Запорожье. Получается, все предатели? Но как же тогда четырехуровневая система безопасности руководителей партии, о которой они так много говорили? Как вы нас проверяли, что таких плохих к себе пустили? Как минимум, у руководства партии есть системные ошибки в управлении людьми, постоянные попытки ломать нас через колено. С таким подходом все посыпется, будет эффект домино.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Роженко, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Игорь Савчук:
Игорь Савчук: "СБУ заставила меня дать показания против Олега Ширяева"
13-авг-2021, 20:45
Причину смерти вакцинированной от коронавируса пациентки в Киеве назовет комиссия
Причину смерти вакцинированной от коронавируса пациентки в Киеве назовет комиссия
11-авг-2021, 22:32
На выходные в Киеве перекроют ряд улиц из-за соревнований по триатлону
На выходные в Киеве перекроют ряд улиц из-за соревнований по триатлону
2-июл-2021, 21:10
Какие инструменты должны быть на даче?
Какие инструменты должны быть на даче?
30-июн-2021, 17:27
Павел Фукс:
Павел Фукс: "После введения санкций люди мне звонят и предлагают $1-3 млн, чтоб хватало на жизнь"
25-июн-2021, 14:30

Последние новости

Вчера, 2021-08-17
23:05
События
В Офисе президента рассказали, будет ли Украина вывозить афганских беженцев из Кабула
22:55
События
Строительство "Северного потока - 2" завершат к саммиту "Крымской платформы
21:39
Политика
Никита Роженко: "В Партии Шария хотели, чтоб я продал своего друга"
18:37
События
Как Кличко и националисты нашли "парк советского периода"
18:24
События
Суд продлил домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь
18:19
События
Стену на границе с Ираном, чтобы спастись от афганских беженцев начала строить Турция
16:40
События
На акцию протеста из-за задержания громивших автоматы с газировкой выходит "Нацкорпус"
16:29
События
В декларации купленный за 212 тыс. грн кроссовер Infiniti как сельхозтехнику указала "Слуга народа" Гринчук
16:27
События
Подписи для проведения внеочередного заседания по "Крымской платформе" собрали в Раде
15:45
События
На Банковой рассказали, зачем установили в центре Киева советские автоматы с газировкой
15:41
События
За прививку от коронавируса украинцам пообещали неделю бесплатной подписки на сериалы и кино
13:03
События
В США сенатор Скотт призвал расследовать действия Байдена по выводу войск из Афганистана
13:02
События
США эвакуировали из Кабула 640 человек на борту одного самолета
12:45
Экономика
Доллар в Украине подешевел на 5 копеек, а евро - на 3
12:30
События
На пожилого пасечника, который приехал за ульями с ножом напали разбойники под Киевом
12:06
События
Из Кабула по 5 000 человек в сутки хочет вывозить Пентагон
12:05
События
Молодой заробитчанин из Дрогобыча погиб на пожаре в Катовице
12:01
События
Вместе "перевоспитать" движение "Талибан" Китай призывает Россию
11:26
События
Чтобы не допустить партизанской войны, талибы начали изымать оружие у афганцев
10:53
События
В Пентагоне прокомментировали видео падающих с борта американского самолета людей

Новости ТОП-7

Жизнь и смерть Константина Павлова. Как жил и умер мэр Кривого Рога5247
Лукашенко назвал двух виновных в распаде Советского Союза1962
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 августа 20211282
В телефоне погибшего мэра Кривого Рога Павлова удалена вся переписка1196
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 августа 20211117
Остановить наступление на Кабул, чтобы успеть эвакуироваться Талибан попросили власти США998
Уже в октябре в Украину придут заморозки и первый снег474

Досуг

Вышиванки к юбилею Независимости Украины: из какой ткани выбрать?
Вышиванки к юбилею Независимости Украины: из какой ткани выбрать?
Компания Текстиль-Контакт ежегодно устраивает скидки и акции на ткани, которые идеально подходят для пошива вышиванок. Как правило, дата совпадает с великим украинским праздником Днем Независимости.
Вчера, 20:5085
Рейтинг застройщиков Киева
Рейтинг застройщиков Киева
Все застройщики Киева в одном месте. Рейтинг строительных компаний, контакты, актуальные предложения.  
Вчера, 17:4297
Как выбрать бензопилу, разновидности цепных пил
Как выбрать бензопилу, разновидности цепных пил
Какую бензопилу лучше купить.
Вчера, 08:58198
5 причин перейти на беспроводные наушники
5 причин перейти на беспроводные наушники
Наушники являются одними с популярнейших аксессуаров, выбор которых поистине огромен и разнообразен – ведь с каждым днем производители выпускают все новые и новые модели, и в последнее время особенно востребованными являются именно беспроводные варианты.
16-авг-2021, 17:26201
Просекко
Просекко
Просекко - известное игристое вино, которое подарили миру итальянцы, названное в честь одноименной зоны виноделия Prosecco. Для его производства используют сорт глера, общая площадь виноградников которого составляет 29,5 тис. гектаров.
16-авг-2021, 10:58152
Как можно почистить печень и кишечник?
Как можно почистить печень и кишечник?
Сегодня мы узнаем, как почистить такие важные органы, как печень и кишечник.
14-авг-2021, 21:23230

События

В Офисе президента рассказали, будет ли Украина вывозить афганских беженцев из Кабула
В Офисе президента рассказали, будет ли Украина вывозить афганских беженцев из Кабула
В Офисе президента рассказали рассматривает ли Украина возможность предоставить самолёты для вывоза афганцев из Кабула и размещение афганских беженцев в Украине.
Вчера, 23:0573
Строительство "Северного потока - 2" завершат к саммиту "Крымской платформы
Строительство "Северного потока - 2" завершат к саммиту "Крымской платформы
Строительство российского газопровода "Северный поток - 2", как и сообщалось ранее, будет завершено к концу августа. Названа точная дата окончания проекта: 23 августа.
Вчера, 22:55141
Как Кличко и националисты нашли "парк советского периода"
Как Кличко и националисты нашли "парк советского периода"
В Киеве разгромили выставку, посвященную истории Украины. Националистам и порохоботам не понравились павильоны, в которых показали быт советской эпохи - автоматы с газировкой, обстановку среднестатистической советской квартиры.
Вчера, 18:37101
Суд продлил домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь
Суд продлил домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь
В Шевченковском райсуде Киева было решено продлить меру пресечение для фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Вчера, 18:2491
Стену на границе с Ираном, чтобы спастись от афганских беженцев начала строить Турция
Стену на границе с Ираном, чтобы спастись от афганских беженцев начала строить Турция
Турецкие власти приняли решение построить стену, протяженностью 295 километров, на иранской границе, чтобы не пускать беженцев из Афганистана. 
Вчера, 18:1996
На акцию протеста из-за задержания громивших автоматы с газировкой выходит "Нацкорпус"
На акцию протеста из-за задержания громивших автоматы с газировкой выходит "Нацкорпус"
Сегодня, 17 августа, "Нацкорпус" анонсировал акцию протеста в 15:30 под Печерским управлением полиции, куда доставили задержанных во время акции на улице Институцкой.
Вчера, 16:40110
7 Днів