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Политика Сегодня, 16:1366
«Оппозиционная платформа – За жизнь»: Зе-власть ведет противозаконную травлю Тараса Козака

Маховик политических репрессий, запущенный властью, набирает обороты.  Теперь она планирует вывести антидемократическую травлю оппозиции на международный уровень. Как стало известно, Офис генерального прокурора под надуманным предлогом хочет объявить в международный розыск народного депутата, члена Политического совета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Тараса Козака. За прошедшее время власть не предоставила ни одного доказательства, подтверждающего обвинения в адрес народного депутата. Все, что власть Зеленского может, это использовать админресурс, фальсифицировать уголовные дела, вводить незаконные санкции для борьбы с оппозицией во внесудебном и антиконституционном порядке, для препятствования законной политической деятельности народных депутатов от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь».

Зеленский и его окружение четко продемонстрировали: они не остановятся перед самыми грязными методами политической борьбы, насильственными преступлениями c привлечением уличных банд, действующих под вывеской национал-радикальных организаций. Главными врагами для Зе-власти стали не экономический кризис и бедность людей, а оппозиция и украинская демократия. Закрываются СМИ, идет наступление на независимость судебной системы, против оппозиции фабрикуются бредовые уголовные дела. Чиновники сорят бюджетными деньгами и растаскивают их по своим карманам. Но единственной задачей всех силовых ведомств стало антиконституционное преследование оппозиционеров.

«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» заявляет, что политическое преследование народного депутата Тараса Козака преследует единственную цель: расправу над независимыми СМИ, телеканалами «112 Украина», NewsOne и ZIK, и уничтожение свободы слова в Украине. Уверены, что международное сообщество не только не будет принимать участия в наивной и циничной попытке повязать ее с правовым беспределом украинской власти, но и даст свою жесткую оценку незаконным, антиконституционным и внесудебным преследованиям, проводимым Зеленским и его окружением для установления в Украине диктатуры.

Мы заявляем, что все обвинения в отношении Тараса Козака являются полностью незаконными и политически мотивированными. Требуем от власти прекратить политические репрессии. Обращаемся ко всему международному сообществу с призывом не идти на поводу у зарвавшейся Зе-команды и не делить с ней ответственность за уничтожение украинской демократии и расправу над свободой слова.

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Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, Козак, 7dniv, 7dnivinfo  
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