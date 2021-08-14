Орден Украины для канцлера Германии Меркель уже приготовил президент Зеленский

В Украине активно готовятся к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель (она приедет в Киев 22 августа после встречи в Москве с Владимиром Путиным - Ред.).

И тем временем стала известна программа ее пребывания в столице Украины, и какой сюрприз приготовил для высокой гостьи президент Владимир Зеленский.

Об этом передает пресс-группа Бундестага (парламента - Ред.) Германии.

"Сначала президент Украины и канцлер ФРГ возложат венки к Мемориалу Вечной Славы на Могиле Неизвестного солдата в Киеве. Затем пройдут переговоры, на которых стороны обсудят проблемы двусторонних отношений, вопросы безопасности, ситуацию на Донбассе и энергетический блок вопросов. Намечена и встреча Меркель с премьер-министром Шмыгалем. Также в планах визита значится и совместная пресс-конференция двух лидеров - Зеленского и Меркель", - уточнили в пресс-группе.

Президент Украины также официально вручит канцлеру Ангеле Меркель украинскую награду - "Орден Свободы".