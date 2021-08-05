Бывшая замгубернатора стала новой главой Харьковского облсовет

На заседании в четверг, 19 августа, в Харьковском облсовете избрали нового главу вместо Артура Товмасяна, подозреваемого в миллионной взятке от коммунальщиков.

Депутаты облсовета прекратили полномочия Товмасяна. Кроме того, на сегодняшнем заседании избрали нового главу Харьковского областного совета. Им станет зампредседателя фракции "Слуга народа" Татьяна Егорова-Луценко.

Татьяне Егоровой-Луценко тридцать семь лет, по образованию она юрист. В прошлом августе ее назначили первым заместителем главы ХОГА (на тот момент им был Алексей Кучер - Ред.).

"Егорову-Луценко считают человеком куратора "слуг народа" в области Вадима Слюсарева. Товмасян же считался человеком Авакова", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".