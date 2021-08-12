Заседание СНБО созывает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на пятницу, 20 августа.

Какие именно темы будут обсуждаться на собрании СНБО пока неизвестно.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники.

Напомним, пятница стала уже традиционным днем для заседания СНБО. В прошлый раз орган собирался 30 июля и не в Киеве, а на Донбассе - это было выездное собрание. В повестке было восемь вопросов, среди которых вопросы границы и безопасности в энергетическом секторе. Помимо прочего обсудили и зеленую энергетику и обеспечение медицинского персонала, возможное поднятие зарплат для медиков.