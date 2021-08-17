Уже сегодня с "вероятностью в 90%" могут уволить Кличко

Мэра Киева Виталия Кличко вероятнее всего уволят с должности главы Киевской городской государственной администрации. Соответствующее решение может быть озвучено в рамках сегодняшнего заседания СНБО.

Об этом сообщает "НВ" с ссылкой на слова источника из окружения президента.

"После снесения очередного исторической здания (речь идет об усадьбе Барбана - Ред.), сегодня ночью это вполне возможный сценарий (увольнение Кличко - Ред.), с 90% вероятностью", — сообщил он.

Данное решение могут озвучить на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны. Примечательно, что на заседание Совета пригласили и Виталия Кличко, однако он заявил, что физически не сможет на него попасть.