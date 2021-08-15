 

В Украину прибыл премьер-министр Грузии. В аэропорту его встретил Шмыгаль

Политика Сегодня, 13:5764
В Украину прибыл премьер-министр Грузии. В аэропорту его встретил Шмыгаль

В субботу, двадцать первого августа, в Украину прилетел глава грузинского правительства Иракли Гарибашвили. В аэропорту его встретил украинский коллега Денис Шмыгаль.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, он был рад встретить грузинского премьера в Украине. Также глава украинского правительства анонсировал насыщенную программу. Планируются, что Гарибашвили и Шмыгаль поучаствуют в мероприятиях в Киеве и Львове. Там они обсудят вопросы безопасности, экономики, туризма, энергетики. 

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Теги: news, новости, Украина, Премьер, Грузия, 7dniv, 7dnivinfo  
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