В Украину прибыл премьер-министр Грузии. В аэропорту его встретил Шмыгаль

В субботу, двадцать первого августа, в Украину прилетел глава грузинского правительства Иракли Гарибашвили. В аэропорту его встретил украинский коллега Денис Шмыгаль.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, он был рад встретить грузинского премьера в Украине. Также глава украинского правительства анонсировал насыщенную программу. Планируются, что Гарибашвили и Шмыгаль поучаствуют в мероприятиях в Киеве и Львове. Там они обсудят вопросы безопасности, экономики, туризма, энергетики.