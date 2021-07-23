Указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны" подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны".

Документ в субботу, 21 августа, был обнародован на сайте президента Украины.

Зеленский указом №376/2021 от 20 августа ввел в действие санкции, который СНБО утвердил на вчерашнем заседании против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, а также директора предприятия Любови Лукашиной и ООО "Ласмак" и ООО "Маджери" (компании-издатели "Страны").

"Офис президента опубликовал указ Зеленского о санкциях против "Страны". Там прямо прописана блокировка нашего сайта. Также провайдеров обязали закрыть доступ к нашему телеграм-каналу, Facebook-аккаунту и другим страничкам в соцсетях. Правда, сделать это технически невозможно, без того, чтобы не отключить в Украине сам Facebook и Телеграм", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Санкции вводятся на три года. Контролировать их выполнение должен секретарь СНБО.

Кроме того, указом №375/2021 Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Ольги и Анатолия Шария, а также против ресурса "Шарий.нет".