Встреча Зеленского и Меркель началась в Киеве

Сегодня, 21 августа, в Мариинском дворце в Киеве началась встреча Президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится в Украине с визитом.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента в сети.

Глава государства поздравил гостя на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций.

После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате один на один предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.