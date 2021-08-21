Указ о блокировке "Ведомостей", "Московского комсомольца" и ресурсов "Ростелекома" подписал Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о блокировке в Украине ресурсов"Ростелекома" и ряда российских СМИ, в том числе - "Ведомостей" и "Московского комсомольца".

Документ вечером 22 августа обнародовали на сайте главы государства.

Решение о введении новых ограничительных мер Совбез Украины принял на заседании в пятницу, 20 августа. Речь идет о двенадцати компаниях. Санкции коснутся акционерного общества "Бизнес ньюс медиа" (владеет сайтом "Ведомости" - Ред.), БФ "Взаимопомощь". Блокировка затронет "Новинфо", "Народные новости" и ИА "Онли ньюс".