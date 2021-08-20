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Политика Сегодня, 16:1657
Разумков прокомментировал работу мовного омбудсмена

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал работу языкового омбудсмена Тараса Креминя.

По словам Разумкова, в языковом вопросе стоит "идти через пряник", а не "через кнут". Также он намекнул, что в Украине можно было бы спокойно обойтись без некоторых госдолжностей. 

Об этом спикер парламента рассказал журналисту и телеведущему Василию Апасову.

Так, Разумков считает, что для продвижения украинского языка среди населения нужно создавать некие "бонусы". 

"Мы часто пытаемся идти через кнут, а нужно идти через пряник. Если мы хотим популяризировать украинский язык, продвигать в массы, в обиходе, в медиа, в культурном секторе, мы должны создавать для этого бонусы. Чтобы это делать было выгодней, нежели производить продукты на английском, французском, русском, румынском и каком-либо другом языке", - объяснил Разумков.

Такой подход, по его мнению, способствовал бы стремлению бизнеса и людей к использованию украинского языка, потому что они могли бы за это что-то получать.

"Мне бы хотелось, чтобы мы продвигали свое культурное наследие более правильными и уже рабочими в мире механизмами", - резюмировал Разумков.

На вопрос о том, значит ли, что должность и работа "языкового омбудсмена" не нужна, Разумков ответил, что "без каких-то должностей можно было бы обходиться в государстве".

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Теги: news, новости, Украина, Разумков, 7dniv, 7dnivinfo  
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