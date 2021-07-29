ОП-ЗЖ отказывается принимать участие в фарсе власти вокруг большого государственного герба

Тридцатилетие независимости – важнейшая веха в истории украинского государства. Этот день украинский народ хотел бы отмечать в мирной, демократической и развитой стране. Праздновать юбилей своего государства, которое забоится о правах и свободах человека, создает надежные гарантии для его жизни. Ничего из этого нынешняя власть предложить украинскому народу не может. Конфликт на Донбассе, разваленная экономика, нищета и бесправие людей, цензура и репрессии – это политика безответственного Зе-режима.

Вместо воплощения мечты людей Зе-команда реализовывает только собственные диктаторские амбиции. Поэтому в нищей стране тратятся миллионы бюджетных гривен на пафосные шоу, падающие флагштоки, закатываются балы "первых леди и джентльменов", а в День Независимости в спешке и без одобрения граждан ради пиара протаскивается законопроект о большом государственном гербе.

В проекте герба влепили корону, которая выглядит дико для демократической республики. Там нашлось место для символов Львова, но не оказалось места для символов Юга и Востока Украины. Проект полностью погружен в «захиднянское» прошлое и не содержит ни единого символа будущего для страны. Видимо, представить это будущее нынешняя власть просто не в состоянии.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ как патриотическая политическая сила вместе с украинским народом будет отмечать 30-летие Независимости. Фракция примет участие в торжественном заседании парламента 24 августа 2021 года. Но в фарсе власти вокруг нелегитимного утверждения большого государственного герба мы принимать участие отказываемся.

Протаскивать знаковые решения "к праздникам", без учета мнения общества – это худший образец "совкового" тоталитарного мышления. Мы считаем, что государственный символ должны утверждать граждане, а не Зе-власть, уже не имеющая доверия и уважения украинского народа.