Этот юбилей - событие знаковое. И не только тем, что накал самопиара власти зашкаливал. Интересно было, какие мессиджи президент и другие первые лица сегодня транслировали украинцам.

Собрали главные мгновения Дня независимости-30.

Смех над Януковичем и "пятые" русские

Зеленский начал свою речь на Крещатике с того, что: говорил, что украинцы, несмотря на различия - единая нация, а каждый населяющий страну народ, и каждый регион вносит вклад в общее будущее.

Правда, потом сразу же дезавуировал свои тезисы. Причем дважды. Во-первых, посмеялся над президентом Януковичем. Перечисляя области страны, где родились бывшие президенты, Зеленский заявил, "а Донеччина подарила нам Леонида Быкова".

Шутке посмеялись три бывших главы государства. Но в целом она кажется довольно глупой из уст президента страны, точно так же избранного, как и Янукович. И больше достойной "Квартала", чем речи на День независимости. Ведь по сути Зеленский высмеял не Януковича, а избравших его людей ("Донеччина подарила нам...").

Во-вторых, перечисляя народы Украины, которые "тоже украинцы", Зеленский русских - первое по численности нацменьшинство - поставил на пятое место, после крымских татар, караимов, крымчаков и белорусов. То есть сегрегация русскоязычных и нацменьшинств в целом будет продолжаться. Как и регулярные "объединительные" речи.

Слезы президента и фильм о газировке

Во время одного из перфомансов на Крещатике Владимир Зеленский пустил слезу. Камера оператора трижды показала президента в этот момент.

Бежавшая по Крещатику девочка, по поводу который президент публично всплакнул, оказалась частью съёмок проекта ДНК (День народження країни). Его показали перед военным парадом.

В нем за 15 минут продемонстрировали события в Украине, начиная с эпохи Руси и заканчивая сегодняшним днём. Там изображены все исторические эпохи, которые, как считают авторы, принадлежат Украине — от древне-славянских времен до современности.

Через эти эпохи следует маленькая девочка, которая, видимо, символизирует собой Украину — неизменную в веках (такой мессидж явно хотели донесли создатели).

После окончания ролика его героиня с букетом цветов пробежалась по Крещатику. В этот момент президент Зеленский пустил слезу (и камера его сразу же показала).

Но интересно, как создатели этого видео по заданию Офиса президента изобразили разные эпохи Украины. К Украине они относят, например, всю древнюю Русь — от князя Святослава

и до Ярослава Мудрого. Там было несколько интересных моментов. Например, когда упоминался "первый гетман" Богдан Хмельницкий, закадровый голос не сказал, что он присоединил Украину к России. То есть Украина и после Переяславской Рады, видимо, продолжала быть независимой.

Дальше среди исторических персонажей встречается Николай Гоголь в окружении девушек, одетых в народные костюмы. Ближе к советской эпохе начинает упоминаться "красный террор", а за ним почти сразу идет Голодомор (в виде выжженной земли), и голос говорит, что "геноцид заберет миллионы людей".

По поводу войны было сказано о массовых убийствах нацистами, но ничего про саму победу (хотя кадры по Дню победы и были, но их никак никто не комментировал – то есть непонятно, кто по итогу кого победил)

В 50-е годы, после войны, "Украина развивается настолько бурно, что к ней присоединяют обескровленный Крым". Кем и чем он был обескровлен почти через 10 лет после войны – непонятно.

Там же встречается и тот самый автомат с газировкой, который на днях атаковали националисты.

Но уже к 70-м идиллия заканчивается: начинаются гонения на диссидентов, мимо которых проходит девочка-Украина. Гибнет Василий Стус. Далее идет Чернобыль. В общем советская история для создателей фильма - нечто ужасное, с небольшим перерывом на присоединение Крыма.

Потом светлым пятном всплывает обретение независимости, а весь кошмар 90-х пропускается - из них выдергиваются лишь какие-то "перемоги" вроде олимпийского золота. Остальное - это майданы и война. Заканчивается все на Майдане, вокруг военные и финальная фраза: "ДНК Украины и украинцев - отвоевывает свое".

Новый герб и демарш Разумкова

Вслед за военным парадом прошли два торжественных заседания Рады. На одном поговорили о 30-летии независимости. На втором - утвердили эскиз Большого герба.

В первой части парламентского дня сначала выступил Зеленский. Он заявил, что учредил новый праздник - День государственности Украины, который будет отмечаться 28 июля - на Крещение Руси. И этот день станет выходным.

Второе важное заявление Зе - он подтвердил, что Леонид Кравчук тяжело болен и поэтому сегодня на мероприятия не приехал.

Но удивил больше Дмитрий Разумков. Он в присутствии Зеленского внезапно заявил, что диктатура в Украине не пройдет.

"В Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства, авторитарного или диктаторского типа", - заявил он. Учитывая, что спикер не голосует в СНБО за беспредельные санкции Зеленского против оппозиционных СМИ, то намек более чем прозрачен.

В общем Дмитрий продолжает отстраивать свой имидж от президентского. При этом по общеполитическим вопросам Разумков движется в русле партийной линии. Он заявил, что Рада не признает ни российский статус

Крыма, ни "ДНР" и "ЛНР".

Потом Рада проголосовала за новый украинский герб - полную версию тризуба. Он тоже вызвал вопросы.

1. Почему на гербе нет символики юго-востока, но есть Галичина?

2. Зачем столько исторической архаики, где хоть какие-то отсылки к современности?

3. Почему на гербе две короны - в одной лев, а вторая - над рисунком. Украина что - монархия? Или когда-то ей была? И почему короны две? Галичина - отдельная монархия?

"Убийцы Бузины" на марше и зеленка для Порошенко

Интересные события происходили и на ультра-правом фланге праздника. Кроме военного парада, по Крещатику прошли маршем и националисты. Во главе одной из колонн они пронесли портреты обвиняемых в убийстве журналиста Олеся Бузины - Андрея Медведько и Дениса Полищука. Хотя оба не только живы, но и на свободе. Но, видимо, их даже после полной безнаказанности считают "жертвами политических репрессий". Хотя по

факту власть защищает их от правосудия.

А вот в Петра Порошенко у метро Крещатик брызнули зеленкой. Правда, полиция тут же скрутила нарушителя. И это уже было не по законам жанра: обычно правоохранители не обращают внимание на такие "мелочи".

На самой демонстрации националистов и атощников было много антизеленских моментов. И власти даже опасались, что колонна пойдет снова к Банковой (а потому собрали большое число силовиков), но эти опасения не оправдались.

Националисты просто зажгли файера и разошлись. И действительно зачем им идти кого-то штурмовать, если Зеленский уже ничем от Порошенко не отличается.