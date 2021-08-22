Зеленского в обливании себя зеленкой обвинил Порошенко

В партии "Европейская солидарность" прокомментировали инцидент в Киеве во время торжеств по случаю Дня независимости, во время которого ее лидера Петра Порошенко облили зеленкой.

В политсиле расценили нападение как провокацию.

Комментарий ЕС приводит агентство "Интерфакс-Украина".

О возможных целях провокации в партии ничего не сказали.

Между тем сам Порошенко на выступлении после марша националистов прямо обвинил в обливании себя зеленкой Владимира Зеленского.

"Я хочу вам сказать: не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", - сказал Порошенко, в последнем предложении, скорее всего, имея в виду нападавшего на него и уже задержанного мужчину.