В Кремле назвали "неприемлемой" позицию Турции по Крыму

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российско-турецких отношений "партнерский характер". Однако по "крымской теме" между странами есть разногласия.

Россия считает позицию Турции по Крыму абсолютно неверной, заявил в среду, 25 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

"Мы не приемлем такую позицию, считаем ее абсолютно неверной. Мы исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом", – заявил он.

По словам Пескова, у российско-турецких отношений в целом "партнерский характер". Однако это не значит, что между странами нет "существенных разногласий".

"К области существенных разногласий относится как раз крымская тема", – резюмировал пресс-секретарь Путина.