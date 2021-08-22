 

Ющенко: "У украинцев за 30 лет не получилось стать полноценным народом, мы - квазинация" (Видео)

Политика Сегодня, 15:0631
Ющенко: "У украинцев за 30 лет не получилось стать полноценным народом, мы - квазинация"

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что у украинцев за 30 лет независимости так и не удалось стать полноценным и здоровым народом.

Об этом бывший глава государства сказал на вопрос журналистки Натальи Влащенко "кто является самым большим врагом Украины?" в интервью, которое вышло в эфир 24 августа, на День независимости страны.

"Наталья, я должен откровенно, без глубоких комментариев, сказать: мы еще квазинация. Много того, что характерно для здоровой, сильной и консолидированной нации, у нас нет", — подчеркнул Виктор Ющенко.

Третий президент считает, что на сегодняшний день на повестку дня нужно вынести вопросы, которые касаются формирования глубокого национального самосознания. По словам бывшего главы государства, именно от этого будет "набираться сила".

Ющенко заявил, что на текущий момент в Украине во внутреннем измерении идут слабые национальные процессы.

"Думаю, это на сегодня наша главная беда", — отметил бывший глава государства.

После этого журналистка попросила Ющенко рассказать о пяти вещах, которыми страна может гордиться за годы независимости. В ответ на это третий президент назвал усиление национального создания, развитие политических институтов, укрепление рынков, мощную армию и политику безопасности, и появление национальной церкви.

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Теги: news, новости, Украина, Ющенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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