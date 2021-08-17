На Банковой отреагировали на слова Порошенко, который обвинил Зеленского в обливании себя зеленкой

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление председателя партии "Европейская солидарность", бывшего главы государства Петра Порошенко, который заявил, что зеленкой его облили по приказу действующего лидера страны Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на советник главы ОП Михаила Подоляка сообщает издание "Лига" в среду, 25 августа.

Подоляк заявил, что данный инцидент Порошенко "нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий".

Также, добавил Подоляк, бывший президент использовал "столь нелепый и откровенно хулиганский повод", чтобы перебить "позитивную парадную повестку" праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины.