Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании в Украине кибервойск

В Украине ввели в действие решение СНБО о создании кибервойск при Минобороны Украины.

Документ "О неотложных мерах по киберобороне государства" был принят 14 мая 2021 года. Теперь он утвержден подписью президента Владимира Зеленского.

Указ №446/2021 и решение СНБО опубликованы на сайте главы государства в четверг, 26 августа.

Решение СНБО обязало Кабмин в кратчайшие сроки рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения кибервойск, а также объем комплектования личного состава кибервойск.

Также по результатам расчетов необходимо в двухмесячный срок разработать и внести в Верховную Раду Украины законопроект по созданию и функционированию в системе Министерства обороны Украины кибервойск.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.