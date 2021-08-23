Запрещать партии, уничтожить "Минск-2". Какие возможности открывает власти проект закона о терроризме

Камбин Украины решил ввести реестр террористических организаций. Но главное - упростил критерии, по которым их можно определять.

Сегодня на заседании он утвердил изменения в два закона - о борьбе с терроризмом и об СБУ. Теперь их должен рассмотреть парламент.

Новации правительства облегчают власти запрет неугодных организаций под видом террористических. И открывают дорогу к признанию таковыми "ДНР" и "ЛНР".

А значит - и к полной блокировке Минского процесса.

"Страна" выяснила подробности законопроекта.

Достаточно одного террориста

Первым делом правительство предлагает изменить определение террористической организации. В таком сообществе должно насчитываться минимум пять человек (сейчас три). Второе изменение - резко расширяются критерии для признания террористами.

Сейчас организацию могут признать таковой, если терроризмом занимается хотя бы одно ее структурное подразделение - и с ведома хотя бы одного руководителя всего сообщества.

В новом же определении достаточно того, чтобы хоть один человек в организации был осужден по террористическим статьям УК.

Причем ему не обязательно являться членом этой структуры - достаточно иметь с ней "иную связь". При этом действия террориста должны "охватываться умыслом" одного из руководителей всей организации или ее бенифициаром.

Что означает "охватываться умыслом" - не совсем понятно. Сейчас в законе о борьбе с терроризмом четко говорится - "с ведома". Вероятно, должен быть доказан умысел руководителей организации в совершении терактов, которые исполнил тот или иной человек (а также финансировал их или иначе им способствовал).

Но это, как говорится, не точно. Формулировка очень туманная. Что позволит быстрее объявлять террористами тех, кого посчитают нужным власти.

Тем более что теперь это можно делать, найдя в организации хотя бы одного террориста.

Как будут признавать террористами?

Это происходит на основании решения суда, который выносит приговор по делу о терроризме. Речь идет о статье 258 УК Украины (террористический акт), а также о статьях от 258-1 по 258-5. Они касаются не самого теракта, а сопутствующих ему действий:

втягивание в совершение теракта

публичные призывы к терроризму

создание террористической организации

содействие теракту

финансирование терроризма

При осуждении человека за эти преступления, суд определяет (видимо, с подачи обвинения), состоял ли осужденный в организации и есть ли у нее признаки террористической.

При этом не имеет значения, имеет ли эта организация регистрацию или она неформальная.

Дальше суд направляет решение в СБУ, которая вносит организацию в реестр террористических. И в течение трех дней сообщает об этом на своем сайте.

В реестре будет указано название организации или ее филиалов, сведения о руководителях и владельцах, вид мер уголовно-правового характера, которые применяется против террористов. В частности, деятельность на территории Украины запрещается, а все активы подлежат конфискации.

Выйти из реестра можно в том случае, если решение суда, на основании которого организацию признали террористической, будет отменено.

Какие последствия будут у законопроекта?

Идея Кабинета министров позволяет властям "назначать" террористов - и внедрять этот метод против неугодных. Таков главный вывод из проекта закона.

По сути, если один человек будет осужден по "террористической" статье - и он, к примеру, состоит или когда-то состоял в любой партии или общественной организации - ее могут тоже признать террористической.

Таким образом любой провокатор может по заданию СБУ оговорить или как-то иначе подставить общественную структуру, после чего ее смогут закрыть за "терроризм".

Это могут быть и парламентские партии. Мы помним, как СНБО при Зеленском обвинил нардепа Тараса Козака в "финансировании терроризма" без суда и следствия. Теоретически, если эту историю доведут до суда и продавят нужное решение - то запретить смогут и всю "Оппозиционную платформу - За жизнь", в которой состоит Козак.

И решать, кто террорист, а кто нет, сможет любой суд на территории Украины.

Это что касается внутриполитических целей законопроекта.

Второй момент - "ДНР" и "ЛНР". В Украине они на официальном уровне террористами так и не признаны. Попытка была сделана в 2018 году - эту норму пытались внести в закон о реинтеграции Донбасса, но поправку провалили.

Власть тогда не санкционировала это признание, поскольку оно перечеркнуло бы Минский процесс. И могло бы привести к серьезным проблемам с Европой. Порошенко в то время вел политику "ни мира, ни войны" - из "Минска-2" не выходил, хотя и выполнять его не собирался.

Теперь же Киев сможет признать террористами "ДНР" и "ЛНР" без участия парламента - сугубо решением суда. Достаточно будет осудить по статье 258 любого функционера "республик". Причем его даже не нужно будет арестовывать - хватит и заочной процедуры.

Прецеденты уже есть. Так, в июле 2018 года Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил к 10 годам тюрьмы Майю Пирогову - главу департамента информполитики "Министерства информации ДНР". Ей вменили создание террористической организации.

Сегодня из-за этого украинская делегация в ТКГ отказывается заседать, когда в конференции принимает участие Пирогова (она член гуманитарной подгруппы).

Таким образом законопроект Кабмина открывает прямой путь к судебному признанию "ДНР" и "ЛНР" "террористами". И затем Украина полностью и официально откажется вести с ними переговоры - даже в рамках Минской группы - ссылаясь на решение суда.

При этом Киев будет говорить, что из "Минска-2" не выходит и готов продолжать переговоры с Россией. Москва же будет отвечать, что не является стороной конфликта. Что в итоге намертво заблокирует Минский процесс - вплоть до прекращения всех встреч.