"Страна" узнала механизм принятия решений по санкциям СНБО

С февраля этого года СНБО стал ключевым органом власти в Украине.

Почти в еженедельном режиме он принимает решения, которые ломают судьбы людей, вводит санкции против граждан Украины, лишая их конституционных прав, без суда и следствия закрывает СМИ (в том числе и "Страну"), отбирает предприятия.

Причем все эти решения принимаются в закрытом режиме, группой из 23 человек. Подавляющее большинство из которых – это назначенцы или самого президента, или подконтрольного ему парламента (полный список членов СНБО мы публикуем в конце статьи).

Грубо говоря – это для президента абсолютно ручной орган, который принимает любые решения, нужные Зеленскому.

При этом общественность не имеет никакого представления – как готовятся и принимаются эти решения, как проходит обсуждение (и проходит ли оно вообще), какая представляется доказательная база под введение санкций?

"Страна" поговорила с рядом украинских топ-чиновников и выяснила механизм введения санкций СНБО.

Как готовятся решения?

Подаёт на Совбез проекты документов, как правило, один из органов власти: Кабинет министров, Министерство внутренних дел, а чаще всего Служба безопасности Украины.

Итоги голосования вводит в действие президент своим указом.

Принцип составления "санкционных" списков, как рассказал "Стране" источник в Офисе президента, имеет чисто политический характер.

"Внешне все выглядит иногда просто как эмоциональные припадки президента Зеленского, но это не совсем так. Фактор личного отношения президента к тем или иным вопросам или личностям имеет, безусловно, значение. Но главное в другом. Главное – стратегия. Санкции СНБО – это инструмент создания режима личной власти президента и концентрации в руках его окружения контроля над потоками. Плюс – расправа с теми, кто этому мешает. Отдельный вопрос – санкции против СМИ. Здесь задача совершенно очевидная – зачистка информационного поля от оппозиционной повестки и запугивание этим примером других медиа, чтоб они себя вели смирно. Ну и конечно же пиар на том, как президент круто работает и одним махом решает разные проблемы", – говорит источник на Банковой.

Также, по его словам, большое влияние имеет коррупционный фактор.

"Типичный пример – санкции по контрабандистам. На Банковой начали качать эту тему заранее, провели совещание по теме борьбы с контрабандой, на котором приняли решение вводить санкции. С одной стороны, это соответствовало стратегии взятия под контроль окружения президента контрабандных потоков и отсечения от них конкурентов. С другой стороны, это пиар. Но была и третья сторона – вымогательство. Изначально в список внесли более 30 человек. Но санкции по итогу были введены против десяти. И потом еще против нескольких. Остальные – порешали. И работают в тесной связке с теми, на кого им указали из Киева", – считает источник.

Еще один пример, по его словам, ситуация с конвертационными центрами и обналичкой.

"После контрабандистов хотели санкционировать конвертаторов. Но тема заглохла, поскольку ближайшее окружение президента взяло контроль этого рынка под себя. Про СНБО и санкции уже и не вспоминают", – рассказывает источник.

Финальную сортировку и решение по тому, кто останется в списках, принимают четверо: секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Офиса президента Андрей Ермак, глава СБУ Иван Баканов и президент Владимир Зеленский.

"После этого Иван Баканов приходит в СБУ со списком, готовит и подает документы по уже согласованным фигурам. Уже в пятницу с утра на стол президенту кладут представление на санкции, после чего юридический департамент Офиса начинает готовить проекты Указов, которые и подписываются после решения СНБО", – говорит источник на Банковой.

Как проходит обсуждение

За исключением указанной выше "четверки", а также руководителей отдельных профильных ведомств (если их привлекают к подготовке документов по санкциям), к моменту начала заседания СНБО никто больше из других членов этого органа о санкционных списках не знает.

То есть большинство членов СНБО понятия не имеют, за что они будут голосовать, а главное – по какой причине того или иного человека включают в санкционный список.

Времени изучить сопровождающие к санкционному решению документы у членов Совета практически нет – обсуждение по каждой кандидатуре в санкционном списке происходит очень быстро, рассказали "Стране" участники заседаний. Заседания, как правило, проходят в здании Офиса президента. В зал члены СНБО по протоколу заходят без мобильных телефонов. Гаджеты в теории могут пронести только сотрудники Офиса президента, допущенные на заседание.



"Папку с документами члены СНБО видят в последний момент. Им раздают макулатуру уже на заседании. Они лежат на рабочем столе. Члены СНБО могут полистать, почитать, но при выходе папки они оставляют на том же месте", – рассказывает наш собеседник.

Сами документы – это какие-то справки, тексты, чаще всего вызывающие сомнение по глубине анализа и достоверности изложенной в них информации, сделанные наспех с грамматическими ошибками.

"Это даже не фабула каких-то уголовных дел, как их обычно представляют правоохранительные органы. Это больше напоминает статьи с сайтов-сливных бочков по компромату против тех или иных лиц. Никакой доказательной базы не приводится. Просто предлагается поверить на слово", – говорит один из участников заседаний СНБО.

При этом даже таких сомнительных бумаг по многим участникам санкционного списка нет.

Например, совершенно никаких документов и материалов не было представлено по санкциям против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы.

"Это было почти в самом конце, перечислили какие–то компании, потом назвали фамилию Игоря Гужвы, назвали невнятную мотивацию что–то вроде "информационная безопасность" и вынесли на голосование. Многие так и не поняли, за что проголосовали. Аргументов или объяснений, почему было принято такое решение, никто не услышал, как и не увидел этого в раздаточных материалах. Там в этих документах вообще не было ни одного листа бумаги с аргументами, почему вопрос Гужвы вынесли на СНБО. Разумков возразил, что-то в своём стиле, мол, а какая причина такого решения, насколько оно законно, но, по сути, ответа не получил. Баканов лишь сказал, что по законности всех решений дают заключения специалисты Офиса президента. Что само по себе интересно. Хотя какая может быть законность, если санкции применяют к гражданину Украины Игорю Гужве, признанному в Европе политическим беженцем?" – рассказывает один из участников заседания СНБО.

Как голосуют на СНБО

Голосуют на заседаниях СНБО, как правило, без дискуссий, споров и возражений.

"Роль Данилова статичная. Он там скучный модератор. Обычно с докладом выходит Баканов. Что-то бубнит, часто спотыкаясь на предложениях. Потом кто-то задаёт один-два вопроса и голосуют", – рассказывает источник "Страны".

Такая постановка вопроса смущает и самих членов СНБО. Правда, таких меньшинство.

"Раньше мягко возмущался экс-глава МВД Арсен Аваков и Дмитрий Разумков (спикер Рады), но сейчас остался один Разумков. Многие умные члены СНБО, которые не первую власть переживают, типа Игоря Черкасского, Кирилла Шевченко (глава НБУ), всегда голосуют с оговоркой. Пишут замечания, мол, они решения поддерживают, но факты, которые им предоставили, нужно проверять. Но по факту голосов всегда достаточно", – рассказывает источник.

Как выпускают указы?

Интересно, что публикация указов президента также зависит от кулуарных договорённостей, которые случаются накануне и во время заседания СНБО, а иногда и после.

"Указ по Игорю Гужве подписан на следующий день после СНБО, по политологу Андрею Телиженко и депутату Андрею Деркачу – на третий день. А вот указы по "контрабандистам" Александру Аксту (известен по прозвищу Немец) и Владиславу Студенцу – до сих пор не подписаны. Это люди недавно уволенного генерала СБУ Наумова. Ходят слухи, что Баканов уговорил президента, чтобы от них отстали. Временно или навсегда, никто не знает. По другой версии, им просто дали возможность подготовиться, а указ появится позже. У них сейчас ничего не происходит. Акст полностью свободный человек, ему даже счета не закрыли – решение СНБО не вступило в силу", – рассказывает источник.

Полный список членов СНБО:

Президент Владимир Зеленский

Глава ОПУ Андрей Ермак

Секретарь СНБО Алексей Данилов

Спикер парламента Дмитрий Разумков

Премьер–министр Денис Шмыгать

Первый вице–премьер Алексей Любченко

Вице–премьер Алексей Резников

Вице–премьер Ольга Стефанишина

Вице–премьер Олег Уруский

Вице–премьер Михаил Федоров

Глава МВД Денис Монастырский

Министр обороны Андрей Таран

Министр энергетики Герман Галущенко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Министр финансов Сергей Марченко

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина

Глава СБУ Иван Баканов

Генпрокурор Ирина Венедиктова

Главком ВСУ Валерий Залужный

Глава СВР Александр Литвиненко

Глава НБУ Кирилл Шевченко

Глава НАНУ Анатолий Загородний

Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский.