Присутствие НАТО в Черном море увеличить предложил Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления присутствия НАТО в Черном море.

Об этом он заявил во время визита в Молдову.

По словам Зеленского, Украина предложила усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств. Он предложил Румынии и Молдове, которые имеют выход к Черному морю, присоединиться к этой инициативе.

Также он рассказал, что Украина последовательно выступает за увеличение присутствия сил НАТО в Черном море и расширение программ совместных учений. В связи с этим президент предложил соседним странам объединить усилия в этом направлении.