Судья Верховного суда Гусак подал в отставку

В отставку подал судья Верховного Суда Николай Гусак. Об этом стало известно из повестки дня заседания Высшего совета правосудия, запланированного на 7 сентября.

Известно, что Гусак занимал должность судьи Кассационного суда в составе Верховного суда.

В то же время издание ZN.UA пишет, что в ближайшее время еще несколько судей Верховного Суда подадут в отставку.

Николай Гусак работает в Верховном суде уже 20 лет - с 2001 года. В 2017 году он вошел в состав Первой Дисциплинарной палаты, а в период 2017-2019 годов - был членом Высшего совета правосудия.

По данным источников "Страны" в судейских кругах это связано с тем, что на судей осуществляется беспрецедентное давление со стороны Офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые сейчас массово поступают в Верховный суд от попавших под санкции граждан Украины.

Источники "Страны" среди судей говорят, что незаконность санкций СНБО против украинских граждан очевидна. Однако многие судьи боятся идти против воли президента и при этом не хотят подрывать свою репутацию вынося заведомо незаконные решения в пользу Зеленского, подтверждая его санкции.

Поэтому и уходят в отставку.

По данным "Страны" Гусак также был членом одной из троек судей, которые сейчас рассматривают иски по санкциям СНБО.