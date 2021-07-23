 

Перенесут ли встречу Зеленского и Байдена в Вашингтоне

Политика Сегодня, 10:3164
Перенесут ли встречу Зеленского и Байдена в Вашингтоне

Вчера одной из главных тем дня стали слухи о переносе встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая должна состояться в последний день лета.

Информацию об этом запустили близкие к Банковой телеграм-каналы. Но потом сами же спикеры Офиса президента начали ее опровергать. 

Тем не менее, основания для слухов имеются: в США сейчас большой переполох из-за теракта в Кабуле. И поэтому Белому дому действительно может быть не до Зеленского.

Хотя с другой стороны, внимание Америки к Афганистану как раз могло бы помочь Байдену задвинуть на задний план токсичную для него тему "Северного потока-2", которую надеялись раздуть в Штатах украинцы. И выторговать себе на этом больше денег и преференций. 

И в этом смысле предстоящий визит президента Украины именно 31 августа может быть выгоден Белому дому - поскольку пройдет в США практически незамеченным. Как раз на эту дату назначен окончательный вывод войск из Афганистана.

Разобрались, какова вероятность переноса встречи Байдена и Зеленского.

Откуда пошла информация об отмене визита

О том, что визит могут перенести, написал телеграм-канал "Карточный офис", который связывают с Офисом президента. 

"Есть вероятность, что в связи с событиями в Афганистане из-за которых погибли граждане США, Офис предложит американской стороне перенести встречу президентов Украины и США.

Просьба носит этический характер".

Каналы, оппонирующие ОП, истолковали это как "артподготовку" общественного мнения под отмену визита - правда, по инициативе американцев.

"Аффилированные с ОП телеграм-каналы начали готовить общественное мнение к отмене визита Зеленского к Байдену.

В Офисе Президента считают себя информационными гениями, но их планы из-за этого всегда читаются на раз-два.

Судя из последних действий, вероятно, встречу уже отменили по инициативе американской стороны" - пишет телеграм-канал "Темный рыцарь".

О том, что Байдену после терактов не до Зеленского, заявил и нардеп Антон Поляков. 

"Ребят, расслабьтесь, никакого визита в ближайшее время не будет.

Байден уже отменил встречу с премьером Израиля и ему явно не до Зеленского", - написал он у себя в Телеграм.

Впрочем, после этих сообщений, другой канал, аффилированный с Офисом президента - "Тайны депутата" - сообщил, что Зеленский едет в Штаты. Правда, когда и с кем он там встретится - не уточнил. 

Позже советник главы ОП Ермака Алексей Арестович заявил, что переноса встречи Зеленского с Байденом не будет. А его коллега Михаил Подоляк заявил каналу PavlovskyNews примерно то же самое. 

"На сегодняшний день никаких шагов по переносу визита Владимира Зеленского в США нет, как и нет оснований говорить о переносе встречи. Форс-мажоры в связи с ситуацией в Афганистане возможны в любой момент и для любой страны Запада - вы это видите. Но это не дает оснований говорить об изменении графика важных событий по двусторонним отношениям Украины и США", - сказал Подоляк. 

Наконец, вчера вечером глава МИД Кулеба также сказал, что к визиту ведется активная подготовка и его пока никто не отменял.

То есть мы видим, что тему переноса визита запустили сначала лояльные Банковой телеграм-каналы. Но потом, когда ее начали раскручивать оппоненты Зеленского, Офис отыграл назад и стал опровергать такую вероятность. 

Между зрадой и забвением. Отменят ли визит?

С одной стороны, такие опасения на Банковой явно витают.

После теракта Байден, как сообщает издание The Guardian, буквально за 10 минут до ее начала отменил встречу с премьером Израиля Нафтали Беннетом. И перенес ее на сутки. 

Казалось бы, это всего один день. Но для Офиса президента аналогичный сценарий в отношении Зеленского - большая "зрада". Поскольку его встречу с Байденом сдвигали уже три раза.

Сначала ее пообещали провести в июле. Потом назначили на 30 августа, затем перенесли на 31-е. 

31 августа для Белого дома будет сложным: это крайний срок вывода американских сил из Афганистана, обозначенный ранее самим Байденом. И, можно предположить, что из-за теракта в Кабуле внимание СМИ к этой дате будет куда более пристальным, чем планировалось раньше. 

И в этой ситуации у американского президента может действительно не найтись времени для переговоров с Зеленским. В связи с чем на Банковой и перестраховываются от возможных переносов - в том числе слухами о том, что это, мол, сам Киев просит отложить встречу. 

Это одна из версий.

При этом, по всей вероятности, никто с американской стороны тему переноса пока не поднимал. В противном случае вряд ли бы советники Ермака так однозначно заявляли, что визит состоится. 

При этом нельзя исключать, что суматоха, связанная с Афганистаном, способна существенно изменить формат встречи с Зеленским. Например, сократив присутствие на ней самого Байдена, который бы явился, например, для совместного фото - после чего Зеленским бы занялись другие люди. 

Но есть и другая версия происходящего.

Афганская шумиха парадоксально может сыграть на руку Белому дому. Встреча с Зеленским, проведенная в этот день, стопроцентно уйдет на периферию внимания американской прессы. И токсичные для Байдена вопросы "Северного потока-2" в этот день вряд ли будут будоражить общественное мнение.

И это как раз негативный сигнал для Зеленского, который планировал сделать свой визит в США топ-темой недели не только в Украине, но и самой Америке. Где противники Байдена уже упрекают его в "зраде" по поводу СП-2.

Банковая как раз планировала сыграть на этих настроениях - и если визит состоится вовремя, то эти планы могут провалиться.

Поэтому нельзя исключать, что Киев действительно хотел бы перенести встречу на более спокойный день. Но только не факт, что на это согласится Вашингтон.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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