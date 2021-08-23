Замглавреда "Страны" Крюкова выставила на продажу пророческую картину

В воскресенье, 29 августа, заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова выставила на аукцион картину под названием "Бумеранг", на которой изображен президент Зеленский, находящийся в тюрьме и читающий газету "Страна".

Судя по заголовкам издания, против Зеленского введены санкции, запрещен "Квартал 95", Ермак эмигрировал в Оман, а Кулеба в Беларусь.

В данном случае автор картины, вероятно, прогнозирует будущее Зеленского после того как он перестанет быть президентом - к нему бумерангом вернуться все те действия, которые он совершает против граждан Украины, вводя санкции (в том числе и против "Страны").

Торги проходят на странице Светланы Крюковой в Facebook.

"Стартовая цена картины – 2 300 у.е. Ставки принимаются как в комментариях, так и личных сообщениях. Анонимность гарантирована. Завершение торгов запланировано на 16:00. Картина заряжена на правду и справедливость", - написала Светлана.