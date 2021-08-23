Спикер Разумков рассказал, что станет главной осенней темой для Рады

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, который ранее опроверг слухи о своей отставке, заявил, что основным вопросом, который нардепы будут обсуждать осенью, станет проект бюджета на следующий год.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, который ранее опроверг слухи о своей отставке, заявил, что основным вопросом, который нардепы будут обсуждать осенью, станет проект бюджета на следующий год.

Об этом Разумков заявил в интервью "Подробностям" на телеканале "Интер".

Проект госбюджета должен быть подготовлен, по словам Разумкова, до 15 сентября. По словам спикера парламента, профильный комитет уже готовится к возможным жарким спорам, которые могут возникать по поводу документа.

Также председатель Рады напомнил, что бюджет, который хоть и разрабатывается правительством, всегда дорабатывается нарепами в парламенте.