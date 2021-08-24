"Слугам народа" раздали темники по ДТП с Трухиным

По информации источников "Страны", пресс-служба фракции уже разослала депутатам, которые ходят на эфиры, темники по ситуации со "Слугой народа" Александром Трухиным, который, по информации СМИ, устроил ДТП.

"Темники индивидуальные. Никто в чат их не сбрасывает, только лично, они отличаются, но все равно смысл один и тот же. Написано на скорую руку, на коленке из-за того, что история стала резонансной.

Вот, например, кусок темника звучит так: "Для депутатов не существует никаких специальных процедур расследования ДТП. Вокруг этой аварии уже столько слухов, что разобраться можно только зная, что конкретно зафиксировано полицией на месте происшествия… Это их работа устанавливать факты. На месте событий никто из нас не был, поэтому будет странно, если мы будем оценивать. Если виновен в этой аварии Трухин, он должен понести ответственность, никаких сомнений в этом быть не может", — сообщил источник во фракции "Слуга народа".

Также, по словам источника, в темниках советуют депутатам давить на недобросовестные медиа, которые удалили новости.

"Есть также часть с уклоном на то, что, вот посмотрите, медиа поудаляли новость. Если вкратце, то звучит так: "Украине нужен честный разговор о стандартах и практике работы наших медиа. Этот скандал только подчеркнул проблему. Некоторые из тех, кто сейчас пляшет на этой истории — сами удалили новость об этом. Например, сайт Прямого", — сообщил источник "Стране".

"В общем никакой конкретики. "Слуги" явно пытаются замять этот скандал", - комментирует телеграм-канал "Политика страны".