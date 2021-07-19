Перед переговорами с Байденом встречу с главой Пентагона проведет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, вместе со своей женой Еленой, уже прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки.

Таким образом, его персональная встреча с Джо Байденом состоится, несмотря на то, что дату переносили несколько раз.

Программа визита ожидается очень насыщенной, главным пунктом которой являются переговоры с президентом США. Однако перед своим визитом в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский побывает в американском военном ведомстве. Сегодня, 31 августа, в Пентагоне пройдет его рабочая встреча с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом передает агентство РИА "Новости" в своем Телеграм-канале.

Напомним, сразу по прибытии президентского лайнера в США Владимир Зеленский в сети рассказал о том, чего именно он ждет от важного государственного визита.

"Впереди - обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной", - написал Владимир Зеленский.