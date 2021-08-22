Встреча Зеленского и Тарана с министром обороны США Остином пройдет в 21:00 по Киеву

Рабочая встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Вашингтоне состоится сегодня, 31 августа, в 14:00 по времени столицы США (в 21:00 по Киеву).

На ней также будет присутствовать министр обороны Украины Андрей Таран.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны США.

Напомним, в ночь на 31 августа (по украинскому времени) президент Зеленский и его супруга Елена прибыли в Вашингтон по приглашению американского президента Джо Байдена.

Однако с самим Джо Байденом Зеленский встретится не сегодня, как было запланировано, а завтра - 1 сентября. Перенос встречи может быть связан с тем, что 31 августа - последний день вывода американских войск из захваченного талибами Афганистана. Это уже не первый перенос встречи государственных лидеров, изначально она была запланирована на июль, затем ее переносили на 30 августа, а потом на последний день лета.