Избрать прокурора САП "немедленно" потребовали американцы

Украина собирается реформировать судебную систему в соответствии с лучшими иностранными практиками, а также развивать созданную в стране независимую антикоррупционную инфраструктуру.

В связи с этим Украина подтверждает намерение немедленно избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона о стратегическом партнерстве двух стран, которое было обнародовано в среду.

"Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками. Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив… Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника", - говорится в документе.