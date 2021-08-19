 

Санкции против "Северного потока-2" пообещал Байден

Политика Сегодня, 11:3658
Санкции против "Северного потока-2" пообещал Байден

Вчера, в первый день осени, 1 сентября, в Белом доме президент США провел личные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Согласно предварительной договоренности общей пресс-конференции двух лидеров запланировано не было, однако Владимир Зеленский все-таки вышел к репортерам и раскрыл некоторые детали переговоров.

Общение с прессой транслировала в соцсети пресс-служба Офиса президента Украины.

Так, например, глава державы рассказал журналистам про обещание Джо Байдена следить за поведением России и немедленно включить режим санкций против "Северного потока - 2", если Москва каким-то образом будет создавать "небезопасную ситуацию и энергетические проблемы для Украины".

"С нашей стороны это большая победа... Но все-таки вопрос этот хрупкий, его еще нужно будет проговаривать", - подвел черту под темой Зеленский.

Кроме этого президент Украины признался, что в ходе переговоров забыл лично пригласить Байдена совершить ответный визит в Киев. 

"Честно вам признаюсь, что вспомнил об этом я уже после встречи... А ведь нужно было проговорить более детально планы и сроки по визиту президента США. Но до этого наши команды коммуницировали и мы по телефону разговаривали относительно визита. Я думаю, что президент приедет в Украину", - рассказал Зеленский и добавил, что глава Пентагона Ллойд Остин в Киев приедет совершенно точно.

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