Заморозить оклады судей предложила "Слуга народа" Третьякова

Народный депутат Украины и член фракции "Слуга народа" Галина Третьякова внесла в Раду проект закона 5882 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно некоторых вопросов обеспечения судей".

Текстом закона предлагает заморозить оклады судей местных, апелляционных судов, а также Высшего антикоррупционного суда. Согласно тексту документа, индексация оклада судьи начнет проводиться с 2025 года.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на текст законопроекта, который оказался в распоряжении редакции.

Как сообщается, согласно данным законопроекта, должностной оклад судьи местного суда должен составлять 71 790 грн, судьи апелляционного и высшего специализированного суда – 119 650 грн.

О Верховном суде в законопроекте не сообщается.

При этом, согласно законопроекту, индексация базового размера должностного оклада судьи должна проводиться ежегодно 1 марта, начиная с 1 марта 2025 года, а вступить в силу закон должен уже 1 января 2022 года.