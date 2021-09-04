 

Как лоббист-юрист организовывал встречи Зеленского в США

Политика Сегодня, 12:2769
Как лоббист-юрист организовывал встречи Зеленского в США

Выясняются закулисные подробности поездки Зеленского в США.

Многие встречи Зе организовывали американские лоббисты, в частности, американец украинского происхождения Эндрю Мак, а не Офис президента, говорят источники "Страны", что может служить еще одним подтверждением второстепенности украинского вопроса для Вашингтона.

"Мак играл главную и единственную роль в организации визита Зеленского в Америку", - анонимно поделился со "Страной" источник, близкий к политическим кругам Вашингтона. 

Об этом же пишет журналист Денис Иванеcко в своем Facebook.  

"За 6 месяцев Зеленский имел 37 контактов с американскими чиновниками. В основном - телефонные разговоры с посольством. Но была и пара встреч. Все контакты организовал лоббист Эндрю Мак из вашингтонской фирмы "Астерс". Он работает внештатным советником Зеленского. Утверждает, что все сделал бесплатно. По крайней мере в отчете FARA для иностранных агентов он так и записал. Вот зачем Маку это надо?" - написал Иванеско.

В день визита Зеленского лоббист поставил на своей странице Facebook фото обложки со встречи Байдена и Зеленского.

Как лоббист-юрист организовывал встречи Зеленского в США

Мак – партнер украинской юридической фирмы "Астерс" (основанной в 1995 году под названием "Шевченко, Дидковский и партнеры" и переименованной в 2008 в результате ребрендинга), проработавший около десятка лет в ее киевском офисе, а потом возглавивший ее офис в Вашингтоне. Он специализируется на сопровождении международных сделок с участием активов в России, Украине и других постсоветских странах.

Почти два года он работает внештатным советником Зеленского, в связи с чем, согласно американским законам, обязан отчитываться о своей деятельности и средствах на нее.

Как лоббист-юрист организовывал встречи Зеленского в США

Как видно из отчета Мака, поданного в Министерство юстиции США, за полгода (с декабря 2020 года по май 2021-го) он якобы бесплатно организовал более 40 переговоров с представителями американского посольства в Украине, Сената (верхней палаты парламента) и СМИ, а также одну встречу.

Как объяснил лоббист, в это время он представлял интересы Зеленского, оказывал ему услуги и проводил деятельность в его интересах, взаимодействуя с должностными лицами и представителями медиа США.

Указанная одна встреча была организована 20 мая для посла Украины в США Оксаны Маркаровой со старшим сотрудником комитета Сената по международным отношениям Дэмиеном Мерфи в формате ланча для обсуждения двусторонних украинско-американских отношений.

Он, как следует из отчета, связал американских и украинских чиновников, чтобы ускорить телефонный разговор Байдена и Зе, который откладывали около двух месяцев.

Еще два телефонных разговора состоялись с журналистами: один – с редакцией издания Axios накануне интервью с Зеленским, второй – с руководителем "Радио Свобода" Джейми Флайем по поводу материала об офисе президента.

Но большинство телефонных переговоров было проведено с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Во время 37 контактов обсуждали различные темы в таком хронологическом порядке: сотрудничество с Международным валютным фондом, предстоящие переговоры в "нормандском формате", новые санкции США, встреча для совместного просмотра инаугурации Байдена, подготовка звонка с Государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Также речь шла об озабоченности США корпоративным управлением в Украине, согласовании времени разговора Зеленского и Байдена, стратегии противодействия дезифнормации против Офиса Президента, необходимости большего количества вакцин против коронавируса для Украины, опасениях офиса президента по поводу акций протестов, озабоченности наращиванием Россией войск на границе Украины, телефонном разговоре Зеленского и Байдена по поводу России.

Кроме того, обсуждали проблемы энергетического сектора Украины, корпоративного управления в национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", предстоящий визит Блинкена в Киев, разочарование офиса президента отказом США от санкций против газопровода "Северный поток-2", судебная реформа.

В отчете также указано, что по собственной инициативе Мак публиковал в социальных сетях посты и делился ссылками об Украине и украинской власти, которые можно рассматривать в качестве действий в пользу Зеленского, но отмечается, что он делал это и ранее, до назначения.

Согласно отчету, Мак не расходовал средства на все вышеуказанные действия, а за проведенную работу якобы не получил никакого дохода или компенсации (если б он их получил, то был обязан публично задекларировать). Правила остается неясным - зачем тогда он прилагает такие усилия в помощь Зеленскому, если не получает за свой труд ни копейки.

Как лоббист-юрист организовывал встречи Зеленского в США

На самом деле, по данным нашего источника в дипломатических кругах, Киев мог заплатить сотни тысяч долларов американским лоббистам за продвижение своих интересов в Вашингтоне и организацию встреч и звонков (Порошенко, по данным СМИ, также платил американским лоббистам). Но проводил эти суммы неофициально.

"Это показывает слабый уровень офиса президента в международных отношениях, который не может напрямую организовать встречи в США. Подключать лоббистов - это нормально, но когда они входят в состав официальных делегаций и сидят прямо за президентом - это показатель, что не все так гладко у Зеленского", - говорит "Стране" экс-дипломат посольства Украины в США Андрей Телиженко.

По его словам, обычно лоббистов подключают для подкрепления каких-то результатов или дополнительной работы, которую государство не может сделать напрямую. А если у государств действительно партнерские отношения, то они напрямую общаются, а лоббистов подключают, когда есть какие-то проблемы.

"И это показатель отношения к команде Зеленского, как и сама поездка в США, то, как она была организована, какие были встречи, что было подписано - меморандумы о взаимодействии, а не документы, не было итоговой общей пресс-конференции. И даже самое базовое - при открытии украинского дома в Вашингтоне не было вашингтонского мэра. Ведь это азы протокола - когда глава другого государства открывает центр этого государства в столице, присутствует мэр города. И его отсутствие - показательное отношение к украинскому правительству со стороны США.

В то же время они задабривают, что-то дают, но есть понимание, что что-то тут не так и есть проколы. Эти проколы проявляются, в частности, в том, что подключаются лобби-группы такие, как Эндрю Мак, который давно уже работает с офисом президента в качестве внештатного советника, но непосредственно в последнее время он работает на главу офиса президента Ермака, с задачей решать его вопросы на международной арене и показывать, что Ермак пытается все делать для Зеленского. Хотя это все делается через лоббиста, а не через главу офиса президента.

Это смешно и позорно, и наши западные партнеры понимают, что глава офиса президента использует в своих личных целях человека, которого якобы наняли внештатным советником, но он занимается продвижением лично интересов Ермака, чтобы тот показал Зеленскому, что он все-таки занимается международной политикой, хотя это не так. Если бы Ермак сам взялся за это дело, у него бы все развалилось. Лоббистов нанимают для минимальных телодвижений - организации звонков, встреч с прессой.

Это показывает, что нет интереса к государству, нет интереса к команде, к политике Зеленского. Потому что обычно работу с западной прессой должна координировать пресс-служба президента, также как посольство Украины в США напрямую должно связываться с американскими чиновниками, а не через лобби-группы. Это опять же показывает уровень государства Украина и как к нему реально относятся. Поездка Зеленского в Вашингтон была натянутая и проведена в таком формате, который не выгоден для Украины", - подытожил Телиженко.

Кстати, Мак - не единственный лоббист в США, который работает с Зе-командой.

В начала года, по данным "Схем", для "Слуги Народа" наняли лоббистов американской компании Finsbury Glover Hering за 50 тысяч долларов в месяц (общая сумма контракта - больше полумиллиона долларов). Они должны "наладить отношения партии с США и ЕС".

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Байден, встречи, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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