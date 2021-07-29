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Политика Сегодня, 14:3864
Законопроект об олигархах ко второму чтению готовит Рада. К нему подали больше 1,2 тыс. поправок

Верховная Рада готовит законопроект о статусе олигарха в Украине ко второму чтению. К нему подали 1 257 поправок.

Об этом в телеграм-канале "Железный нардеп" рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По словам народного депутата "откровенно спамовых" среди поданных поправок нет.

"Очевидных лидеров по правкам тоже нет. Все подавали плюс-минус нормальное количество правок в рамках приличия", - сообщил нардеп.

Также он рассказал, что коллеги по парламенту предлагают изменить орган, который будет принимать решение о признании определенного человека олигархом, а также детализировать эту процедуру.

"Депутатами предложены следующие варианты: Кабмином по обращению СНБО, членов Кабмина или президента Украины, ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ, НАПК по обращению АМКУ или другого государственного органа, Специально созданной Комиссией при НАПК, Комиссией из 7 человек, где большинство представители международных организаций", - заявил Железняк.

По его словам, значительное количество поправок в законопроект касается определения Нацагентства по предупреждению коррупции как главного органа для признания олигархов и предоставления ему права расследовать и изучать все обстоятельства.

"Для этого предлагается расширить полномочия НАПК и поручить ему вести Реестр олигархов", - сообщил нардеп.

Глава фракции "Голос" также обозначил довольно опасные с точки зрения цензуры правки.

"Предлагается ввести требования стандартов предоставление информации со стороны СМИ, относительно которых имеются признаки влияния олигарха. Хотят сделать ограничения для информации, которая касается внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов. Такая информация (по мнению депутатов) должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов. Информационные материалы не могут содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, не могут оправдывать или признавать правомерной оккупацию территории Украины", - написал Железняк.

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