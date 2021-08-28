Почему после визита Зеленского в США на Западе вспомнили о зраде по "вагнеровцам"

Вчера внезапно реанимировалась тема с "вагнеровцами".

Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал скорый выход первого расследования - о том, как Офис президента сорвал операцию украинских спецслужб по захвату россиян, воевавших на Донбассе.

Интересно, что раньше "Биллингкет" откладывал публикацию на неопределенный срок. И, казалось, она вообще никогда не появится. Но после визита Зеленского в США эту историю вдруг снова стали двигать вперед.

Более того, ею, по словам Грозева, занялась и "тяжелая артиллерия" западной медийной индустрии - американский телеканал CNN.

Почему пошла такая активизация по "вагнеровцам" и что это значит для Офиса президента - выясняла "Страна".

Что такое "вагнергейт"?

Напомним вкратце саму историю с вагнеровцами и чем она вообще важна.

Минувшим летом, накануне президентских выборов в Беларуси, туда прибыли три десятка россиян, в прошлом - членов ЧВК "Вагнер". Они спокойно и ни от кого не скрываясь заселились в отель, после чего их задержал местный КГБ. И начался большой скандал.

Лукашенко заявил, что россияне прибыли свергать его после выборов президента. Кроме того, сразу выяснилось, что практически все из них воевали против Украины на Донбассе. Минск и Киев заговорили о возможной экстрадиции. Назревал потенциально огромный скандал уже у Беларуси с Россией.

Но, после того как в соседней республике начал бушевать майдан по свержению Лукашенко, тот начал быстро мириться с Москвой и передал ей вагнеровцев.

К тому же еще до этой передачи стало известно, что заманили военных в Беларусь украинские спецслужбы - под видом трудоустройства в ЧВК третьих стран. Об этом сначала сообщили российские СМИ, а затем информация нашла подтверждение и в Украине.

Со временем появились три основные версии, что вообще произошло:

1. Попытка рассорить Минск и Москву накануне судьбоносных выборов. Чтобы Кремль не мешал свержению Лукашенко прозападными силами.

Подтверждалось это и фактажом: после прилета в Беларусь наемники должны были вылетать в Стамбул, но в последний момент билеты им аннулировали и перестали выходить на связь. После чего россиян захватил КГБ.

Также о вероятной засылке диверсантов еще днем ранее сообщил и сам Лукашенко. То есть ему эту информацию кто-то слил заранее.

2. Оппоненты Зеленского в Украине начали развивать другую версию - что из Минска "вагнеровцев" должны были доставить в Украину, посадив под надуманным предлогом в Борисполе самолет из Минска в Стамбул.

Но операцию сорвал глава Офиса президента Ермак, который настоял на переносе операции, а затем кто-то (предположительно из руководства Офиса президента) слил информацию о спецоперации россиянам или белорусам - и "вагнеровцев" задержали в Минске. В итоге весь тщательно продуманный план был сорван.

У этой версии есть один существенный изъян - она не имеет никаких подтверждений того, что готовилось задержание россиян в Украине. Пока это лишь слова ряда журналистов и политиков (качают эту тему в основном у Порошенко).

3. Есть и третья версия - официальная. Как утверждают украинские власти, никакой спецоперации не было и все разговоры о ней - это "информационные провокации России".

Но политически наиболее раскрученной в Украине оказалась именно вторая версия - о сорвавшемся захвате самолета с "вагнеровцами".

Дополнительный импульс ей придал известный проект Bellingcat. Еще в конце 2020 года его участники заявили, что начинают подготовку фильма-расследования об этой операции и ее провале. Ожидание выхода фильма превратилось в отдельный политический сериал в Украине.

Было изначально понятно, что выход критического материала "Биллингкет" о Ермаке очень сильно бьет по Зеленскому.

С одной стороны он дает повод к атаке на него Порошенко и националистов.

А с другой - показывает, что на Западе Зеленский много кого не устраивает и политической поддержки ему не будет. А это уже чревато "бунтом на корабле" внутри украинской элиты, где многие недовольны президентом и его подходами к укреплению личной власти (внесудебными расправами через санкции СНБО, например).

Именно этим важна ситуация с "Биллингкетом", который вчера снова заговорил о скором выходе расследования по Ермаку и Ко.

Опубликуют в течение месяца

Впервые анонс расследования вышел в декабре 2020 года. Первые слухи о его публикации появились в марте-апреле. Накануне журналист "Биллингкет" Христо Грозев побывал в Киеве и взял там ряд интервью.

Но после всех слухов Грозев перенес выход текстовой версии на начало мая.

А в начале мая он сказал, что дата выхода фильма переносится на осень. И "в ближайшие недели" выйдет текстовая часть расследования. Но она не вышла. Задержки Грозев объяснял карантином.

В июне журналист заявил, что информации по делу слишком много, и всю ее надо проверять. На чем тема тогда и заглохла до сентября.

Вчера Христо Грозев впервые за долгое время прокомментировал историю с вагнеровцами, по которым он обещал, но до сих пор так и не выпустил расследование.

"В 2020 мы мониторили некоторые движения наемников, и мы заметили, что что-то происходит. В частности, мы заметили их передвижение в Беларусь. Сначала было не очень ясно, что конкретно происходит, но определенно это имело связь с Украиной. Мы связывались с людьми, которые были отставными сотрудниками украинских спецслужб, и стало ясно, что это была спецоперация", – сказал Грозев.

При этом, по его словам, украинские власти приняли "необъяснимые решения", что и сорвало проведение спецоперации.

"У нас есть доказательства, что эта спецоперация была, и украинская власть не хочет это признать… Это было бы очень важно для расследования МН17. Мне жаль, что украинская власть отказывается это признавать", – сказал журналист.

"Они просто избегают этих вопросов, по крайней мере 6 месяцев (нет ответов, – Ред.)… Это было политическое решение, которое мы не понимаем… Это та часть, в которой у нас нет ответов. Но факт в том, что спецоперация была, и мы продолжаем работу над фильмом", – сказал Грозев.

Далее он назвал сроки выхода материалов по "вагнеровцам".

"Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, достойный Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца", - говорит Грозев.

То есть первое расследование выйдет уже в течение месяца. Если, конечно, его не перенесут снова.

Что это значит для Банковой?

Пока неизвестно, смогут ли британские расследователи накопать какой-то реальный компромат на Офис президента в деле по "вагнеровцам". О том, что с фактажом проблемы, говорят и постоянные переносы выхода - как фильма, так и текстового материала.

Но даже если за факты будут выданы мнения и предположения, политически эта информация станет ударом по Банковой. И может запустить серьезную кампанию против Зеленского и Ермака на Западе.

В этом свете постоянные переносы выхода фильма и статьи выглядят как торги западных кругов с Офисом президента - по разным вопросам их взаимоотношений.

И здесь интересно, что новый анонс от Христо Грозева появляется сразу после визита Зеленского в США. Да еще и с новой информацией - что свой фильм о вагнеровцах собирается выпустить CNN.

А это уже совсем другой уровень. Можно предположить, что информационная атака на Офис президента готовится серьезная. Причем на самом высоком уровне медийной машины Запада.

И даже если это элемент шантажа, а не реальные намерения - новости для Зеленского предельно плохие. Это значит, что его поездка к Байдену в США была на самом деле провальной. И никаких мостов с администрацией Белого дома навести ему не помогла.

О чем, кстати, уже пишут американские СМИ.

Требований и претензий в американцев к Украине много. Это и передача контроля Западу над судебной системой, и вывод из-под контроля Банковой антикоррупционной вертикали (через назначения подконтрольного Западу главу САП), и восстановление контроля США над "Нафтогазом" и другими крупнейшими госкорпорациями.

Не забыли наверняка в Вашингтоне и попыток Зеленского раскачать критику Байдена в США за сделку с Меркель накануне его визита - чтобы выбить из президента больше денег в компенсацию за "Северный поток-2".

Это украинскому президенту вообще вряд ли простят - и показательным был здесь и сам формат визита, который полностью затерялся в американской информационной повестке.

Да и денег никаких дополнительно к тому, что уже было ранее обещано, он не получил. Зато вместо "компенсаций" за "Северный поток-2" начинается активизация темы зрады по "вагнеровцам". Как минимум с целью ускорить выполнение Банковой требований Запада. Но запущенный процесс может развиваться по итогу самым непредсказуемым образом.